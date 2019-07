Einen ungestressten Einkaufsbummel mit Klönschnack, Unterhaltung und Gaumenfreuden ermöglicht am Donnerstag der „Sommerabend“ bis 22 Uhr. Archivfoto: Thomas Deeken

Ganderkesee. Shoppen und Schlemmen, Kinderspaß und Klönschnack: All das verspricht am Donnerstag, 18. Juli, der „Sommerabend“ rund um Marktplatz und Rathausstraße in Ganderkesee.