Vielstedt. Zum Abschluss zweier erlebnisreicher Tage ist Martin Schwarting zum König des Schützenvereins Vielstedt proklamiert worden. Julia Siems ist die neue Schützenkönigin.

Martin Schwarting und Julia Siems repräsentieren ein Jahr lang die Herren- und die Damenabteilung des Schützenvereins Vielstedt als König und Königin. Königsketten und -orden tragen jetzt auch die Juniorin Lena Stigge, Tammo Mehrings (Jugend), Marlena Dirks (Schüler A) und Jan Claas Dirks (Schüler B). Könige der Könige sind Marc Hedenkamp und Hella Bade-Fischer, Alterskönige Heino Behnken und Gabi Lösekann. Zu Vogelköniginen wurden Sonja Stöck (Damen/Herren) und Jule Meyer (Schüler) proklamiert.

Neue Adjutanten

Die Adjutanten des Königs heißen Jan-Bernd Tönjes und Norbert Hedenkamp, die Adjutantinnen der Königin Sarah Hedenkamp und Nicole Dunker. Bei den Junioren sind Henning Schwarting und Stefan Behnken die Adjutanten, bei der Jugend Laura Lösekann und Nele Meyer, bei den Schülern A Vanessa Stöck und Jule Meyer und bei den Schülern B Enrico Strackerjan und Hannes Dirks.

Ehrenscheiben und Pokal

Das Schießen auf die Ehrenscheibe gewannen Rainer Behnken und Sarah Hedenkamp. Der Heino-O-Pokal wurde Kerstin Dirks überreicht.

Stimmung bei Festbällen

Die Proklamation stand laut Burkhard Stöck, Pressesprecher des Schützenvereins Vielstedt, am Ende zweier sehr gelungener Tage. "Alle Generationen sind auf ihre Kosten gekommen und haben sich sehr gut unterhalten", so Stöck. Die Festbälle seien an beiden Abenden sehr gut besucht gewesen, und es sei in prächtiger Stimmung gefeiert worden.