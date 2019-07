Landkreis Oldenburg. Urlaubszeit in Niedersachsen bedeutet auch Tourismus-Zeit. Doch beim Thema Bauernhofferien spielen Ganderkesee und der Landkreis Oldenburg keine Rolle.

Mehr als 15 Millionen Gäste, fast 45 Millionen Übernachtungen im Jahr 2018 – der Tourismus in Niedersachsen befand sich zuletzt in stetigem Wachstum. Auch die Region Oldenburger Land verzeichnete mit mehr als 770.000 Übernachtungen einen Anstieg von 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was nur knapp unter dem Durchschnitt lag. Das geht aus den Statistiken des Tourismus-Marketing Niedersachsen hervor.

300 Betriebe mit Bauernhofferien

Auch in diesen Sommerferien ist entsprechend mit zahlreichen Gästen zu rechnen. Im ländlich geprägten Bundesland sind da Bauernhofferien naheliegend. Fast 300 Mitglieder zählt die Arbeitsgemeinschaft Urlaub und Freizeit auf dem Lande, die eine landesweite Vermarktungsplattform für die Art der Erholung anbietet und die Teilnehmer mit der Programmplanung, Unterkunftsausstattung und der Finanzplanung unterstützt.

Auf dieser Landkarte gibt es allerdings Lücken, unter anderem in der Region Delmenhorst und Ganderkesee. „Der Landkreis Oldenburg ist ein weißes Fleckchen“, stellt auch Vivien Ortmann von der Arbeitsgemeinschaft fest. Die meisten Einträge gebe es in der Lüneburger Heide, dem Cuxland an der Nordsee-Küste, dem Weserbergland und in Ostfriesland. Entscheidend für Bauernhofferien sei die Kombination aus Landwirtschaft und touristischem Angebot, sagt sie. „Das Thema ist in der Region nicht so ausgeprägt“, schlussfolgert sie und bedauert, dass es in und um Ganderkesee offenbar keine Rolle spielt.

Weißer Fleck auf der Karte

Die nächste Anlaufstelle im Oldenburger Land liegt laut der Landkarte in Sage-Hast: der Ferienhof Eilers. Doch dort winkt man auf Nachfrage kurz angebunden ab: Bauernhofferien würden hier nicht angeboten. Der Betrieb sei schon länger eingestellt, derzeit vermiete man vor allem an Monteure.

Es ist jedoch nicht verpflichtend, Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft zu sein, um Bauernhofferien anzubieten. Auch der Zweckverband Naturpark Wildeshauser Geest wirbt mit einem solchen Angebot. In Hude-Wüsting ist in dieser Auflistung der Hof Stolle eingetragen, doch auch hier winkt man mit Stichwort Bauernhofferien ab. Ausritte seien möglich, um einen klassischen Bauernhofurlaub mit Programm und landwirtschaftlichem Flair handele es sich dabei nicht.

Wieso in Ganderkesee und in näherer Umgebung im Landkreis Oldenburg kein Bauernhofurlaub angeboten wird, fällt Vivien Ortmann von der Arbeitsgemeinschaft Urlaub und Freizeit auf dem Lande schwer zu sagen: „Wir haben auch in anderen ländlich geprägten Orten Hofansiedlungen mit Tourismus. Das kommt auf den Betrieb an, schade."