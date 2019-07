Stehpaddler sind kein seltener Anblick mehr auf dem Falkensteinsee. Foto: Camping Falkensteinsee

Steinkimmen. Das Ferienprogramm am Falkensteinsee nimmt so langsam Fahrt auf: In den kommenden Tagen gibt es einen Mittelaltermarkt, Kanus können ausprobiert werden und dann schaut auch noch eine Piratenbande vorbei.