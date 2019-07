Am Bärentag wird das Kuscheltier zum Billet CC-Editor öffnen

Bärentag bei Jan Harpstedt: Das Kuscheltier gilt am Sonntag als Fahrausweis. Foto: Joachim Kothe

Harpstedt. Die Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde wollen es am Sonntag, 21. Juli, in der historischen Kleinbahn „Jan Harpstedt“ brummen lassen. Kinder und Jugendlichen im Alter von vier bis 16 Jahren fahren umsonst, wenn sie einen Brummbären oder zur Not auch ein anderes Kuscheltier dabei haben.