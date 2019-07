Auto in Bookholzberg mit Moped zusammengestoßen CC-Editor öffnen

Die Polizei ist am späten Samstagnachmittag zu einem Unfall in Bookholzberg gerufen worden. Symbolfoto: Gerd Schade

Bookholzberg. Glück im Unglück hat am Samstag ein 27-jähriger Mopedfahrer in Bookholzberg gehabt. Er wurde in einen Unfall verwickelt, blieb aber unverletzt.