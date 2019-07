Wildeshausen. Wegen Sozialbetrugs musste sich eine 46 Jahre alte Frau aus Großenkneten vor dem Amtsgericht Wildeshausen verantworten. Der Staatsanwalt sah in ihrem Vergehen allerdings eher Schludrigkeit als kriminelle Energie.

