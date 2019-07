Prinzhöfte. Zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus ist es am Freitag gegen 13.20 Uhr gekommen, wie die Polizei mitteilt. Bestohlen wurde eine 86-jährige Frau.

Während ein bislang unbekannter Mann die 86-jährige Geschädigte an der Haustür ablenkte, verschaffte sich ein anderer Täter unbemerkt durch ein auf Kipp stehendes Fenster Zugang zum Wohnhaus. Später stellte die Geschädigte fest, dass aus ihrem Haus diverser Schmuck entwendet wurde. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter (04431) 941115 in Verbindung zu setzen.