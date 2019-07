Ganderkesee . Die Ganderkeseer Gemeindebücherei bietet Eltern die Möglichkeit, ihre angehenden Schulkinder im Zeitraum vom 15. Juli bis zum Ende der Sommerferien in der Gemeindebücherei anzumelden.

Das Ausstellen des Leseausweises und die Nutzung des gesamten Angebots der Gemeindebücherei ist für Kinder kostenlos. Ihren Ausweis erhalten die Leseanfänger zusammen mit dem Pixibuch „Willkommen in der Bibliothek“ in einer kleine Tüte verpackt. So soll der erste Büchereiausweis zum Geschenk werden, das auch gut in die Schultüte der künftigen Erstklässler passt, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung..

Mit der Aktion zur Leseförderung möchte das Team der Gemeindebücherei Eltern ermutigen, ihren Kindern den Zugang zu einem großen „Leseschatz“ zu ermöglichen. Kinder und natürlich auch die Eltern haben die Möglichkeit, je nach Lesevermögen immer den passenden Lesestoff auszuwählen, die Gemeindebücherei verfügt über eine große Auswahl an Erstleserbüchern. Dazu gehören Lesebilderbücher, bei denen viele Hauptwörter durch Bilder ersetzt werden. Andere Erstleserbücher enthalten kurze Geschichten mit vielen Bildern. Zum gemeinsamen Lesen laden Bücher mit längeren Erzählungen oder auch Geschichten ein, die durch kleine Abschnitte mit einfachen Worten in großer Schrift durchsetzt sind und ab-wechselnd vom Vorleser oder dem Kind gelesen werden. Daneben gibt es für die Eltern einen Bestand an Erziehungsratgebern zur Sprach- und Leseförderung. Zur Anmeldung sollten die Eltern ihren Personalausweis oder eine Meldebescheinigung) vorlegen.