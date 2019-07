Bookhorn. Die neue Kindertagesstätte im Baugebiet südlich der Oldenburger Straße in Bookhorn öffnet zum 15. August. Neue Leiterin ist Katja Witte.

Katja Witte übernimmt die Leitung der neuen Kindertagesstätte im Baugebiet an der Fritz-Reuter-Straße südlich der Oldenburger Straße in Bookhorn. Das hat Meike Saalfeld von der Gemeindeverwaltung mitgeteilt.

17 pädagogische Fachkräfte

Die personelle Besetzung der Kita ist ebenfalls bereits „in trockenen Tüchern“. Zukünftig werden 17 pädagogische Fachkräfte einschließlich der Einrichtungsleitung sowie zwei hauswirtschaftliche Mitarbeiterinnen für die Kinder im Einsatz sein. Bürgermeisterin Alice Gerken begrüßte jetzt Katja Witte als neue Leiterin der Kindertagesstätte. „Die baulichen Voraussetzungen für einen guten Start der neuen Kita am 15. August haben wir geschaffen. Doch entscheidend für die gute Arbeit dort ist ein engagiertes Team“, sagte die Bürgermeisterin. Sie sei überzeugt, dass sich das neue Team gut zusammenfinden und die Arbeit am Fritz-Reuter-Weg mit großer Begeisterung gestalten werde.



Erzieherin und Heilpädagogin

Katja Witte absolvierte Ausbildungen zur Erzieherin und zur Heilpädagogin. Seit rund 26 Jahren ist sie in ihrem Beruf tätig und verfügt über eine siebenjährige Leitungserfahrung. „Die Möglichkeit, die Arbeit in eine neu gebaute Kindertagesstätte mit einem neuen und hoch motivierten Team gestalten zu können, hat mich sehr gereizt.“, beschreibt Katja Witte die Gründe für ihren Wechsel nach Ganderkesee. Ein zusätzlicher Pluspunkt der neuen Arbeitsstelle sei die Wohnortnähe. Denn die neue Leiterin lebt seit rund 18 Jahren in Ganderkesee. Sie freue sich auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kolleginnen und Kollegen sowie die Familien, deren Kinder die Kita besuchen werden. Für Ende Juli kündigt die Einrichtungsleiterin eine umfassende Elterninformation an. Ein genauer Termin werde noch bekannt gegeben.

Insgesamt 98 Plätze

In der Kindertagesstätte Fritz-Reuter-Weg werden 98 Plätze angeboten. „Die Eltern können sich für eine Halb- oder Ganztagsbetreuung entscheiden.“, sagt Karen Becker, Fachdienstleiterin Kindertagesstätten. „Die beiden Krippengruppen stehen 30 Kleinkindern offen, während in den drei Kindergartengruppen bis zu 68 Kinder aufgenommen werden können.“ Eine Kindergartengruppe werde als Integrationsgruppe eingerichtet. „Der Großteil der Plätze ist bereits vergeben,“ berichtet Karen Becker. Für die wenigen freien Plätze seien jedoch noch Anmeldungen unter Telefon (04222) 44403 möglich.

Malerarbeiten und Arbeiten auf Außengelände

Die Bauarbeiten für die neue Kita im Baugebiet sind Meike Saalfeld zufolge nahezu abgeschlossen. Derzeit finden Malerarbeiten in den Räumen statt, so dass es demnächst mit der Inneneinrichtung losgehen kann. Auch das Außengelände werde zurzeit von einer Fachfirma angelegt.