Ganderkesee. Rund 30 "Kiek in't Land"-Stationen gibt es auf dem Gebiet der Gemeinde Ganderkesee. In einer Serie soll die Fahrradroute der Landwirtschaft vorgestellt werden.

Vor knapp zwei Jahren ist es eröffnet worden. Und den Niedersachsenpreis für Bürgerengagement mit dem Namen "Engagiert und unbezahlbar" von Ministerpräsident Stefan Weil hat es ein paar Monate später auch für das Projekt gegeben. Doch so richtig bekannt geworden ist "Kiek in't Land" bislang noch nicht. Dabei haben Kreislandvolkverband und Kreislandfrauen jede Menge Arbeit in die "Fahrradroute der Landwirtschaft" gesteckt und gemeinsam mit zahlreichen Betrieben, die mit Landwirtschaft zu tun haben, große Hinweistafeln mit vielen Informationen und Bildern rund um Tierhaltung, Ackerbau, Hofläden und Direktvermarktung, Umwelt- und Naturschutz, Erneuerbare Energien, Technik und Hofgeschichten entwickelt.

"Kiek in't Land"-Serie In einer neuen Serie sollen die einzelnen Stationen der "Kiek in't Land"-Fahrradroute in dieser Region vorgestellt werden. In jedem Serienteil werden zwei bis vier Haltepunkte beschrieben. Wer die Tour erradeln möchte, sollte daran denken, dass das Betreten der Betriebe nur nach Absprache mit den Landwirten möglich ist. Bei Gästeführern oder dem Kreislandvolkverband lassen sich auch Führungen buchen. Weitere Infos gibt es unter www.kiekintland.de.

Als das Projekt "Kiek in`t Land" 2016 startete, war die Erarbeitung eines Themenradweges zur Landwirtschaft im Kreis Oldenburg und den Städten Delmenhorst und Oldenburg das Ziel, hatte Thale Alfs, Sprecherin des Kreislandvolkverbands, einst formuliert. Inzwischen sind sechs Kommunen erschlossen worden, von denen das Projekt in Ganderkesee in den nächsten Wochen in dieser Zeitung näher beschrieben werden soll. Nach Angaben des Landvolkverbands sind Delmenhorst, Hatten, Hude, Wardenburg und Harpstedt abgeschlossen. Dötlingen, Wildeshausen, Harpstedt und die Stadt Oldenburg sollen noch folgen.



In der Gemeinde Ganderkesee gibt es knapp 30 Stationen auf einem rund 42 Kilometer langen Kurs. Ausgehend vom Bereich Schönemoorer Landstraße im Nordosten führt die Strecke über Schierbrok Richtung Süden nach Schlutter, dann entlang der Wildeshauser Straße nach Hengsterholz und Schweinsheide und von dort über Bürstel in den Norden – am Hasbruch vorbei in den Bookholzberger und Stenumer Bereich. Wer will, kann vorher in Höhe des Flugplatzes schon in Richtung Bergedorf abbiegen, um beispielsweise beim Melkhus von Gerd Logemann Halt zu machen. Dort befindet sich auch eine der vielen Ganderkeseer "Kiek in't Land"-Stationen.







Landwirtschaft und Kirche

Auf dem Hof Logemann wird auf einer großen Tafel unter der Überschrift "Ora et labora – bete und arbeite!" auf die Geschichte des Hofes hingewiesen, auf die Klosterkapelle und auf die Anfänge des Huder Klosters, das etwa zehn Kilometer entfernt liegt. In kurzer Form erfährt der Betrachter Näheres zum Zusammenhang zwischen Kirche und Landwirtschaft. So heißt es beispielsweise: "Das Zentrum der Wissenschaft lag damals bei den Kirchen. Kreuzungstechnik, Auslese und Samenvermehrung waren Themen, die die Kirche untersuchte. Unter anderem erforschte der Ordenspriester Gregor Johann Mendel die ,Mendelschen Gesetze' zur Erblehre, die auch heute noch als Basis für die Genetik dienen." Auf dem Hof wird der interessierte Radler auch nur selten allein gelassen. "Wenn ich da bin, erzähle ich auch gerne etwas", sagt Logemann – auch über Mord und Totschlag zu Zeiten Graf Anton Günthers.

Auch Landwirt Cord Schütte, der am Holler Weg in Hollen zu Hause ist, möchte mit Radlern und Wanderern ins Gespräch kommen. Er informiert nicht nur über ein großes Infoschild unter der Überschrift „Ein Iglu ist nicht nur was für Eskimos“ über Kälberaufzucht. Es gebe vor allem im Winter auch oft Diskussionen mit Kohlfahrergruppen, die mit ihrem Bollerwagen einen Stopp vor den Kälbern einlegten, die in den ersten zwei Wochen ihres Lebens in den Iglus leben. „Dabei habe ich mich hin und wieder auch mal beschimpfen lassen müssen“, berichtet Cordes. Von Tierquälerei sei die Rede. Dann werde aber durchaus wieder sachlich diskutiert.

Weniger kontrovers geht es dann ein paar Meter weiter in Richtung Stenum zu. Da dreht es sich auf einer Hinweistafel von Schütte in Zusammenarbeit mit dem Regionalen Umweltzentrum (RUZ) um den "Lernort Bauernhof". "Kommen Schulklassen und Kindergartengruppen ins RUZ, besuchen sie auch mal unseren Bauernhof", erläutert der Landwirt. Und auch ein paar Schritte weiter machen Landwirtschaft und Umweltzentrum gemeinsame Sache. Auf dem "Biotop Streuobstwiese" stehen Schüttes Kälber von Mai bis September, um die Wiese kurz zu halten. Danach können die Kinder rauf, um Obst einzusammeln und Saft zu pressen.