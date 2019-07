Hude. Die Parkstraße wird wieder zur Partymeile. Am Samstag, 20. Juli, feiert Hude die „Italienische Nacht“.

Auf der Bühne der Parkstraße steigt ab 20 Uhr die Feier mit italienischer Live-Musik und dem Duo „Nicola Marrano & Elena Tavella“ sowie aktuellen Charts mit DJ Lars Roxx.













Bereits in den letzten Jahren heizten diese Acts dem Publikum ein und sorgten für eine gute Stimmung. Zudem kommen die Besucher in den Genuss original italienischer Speisen. Dazu reist eine Delegation aus der 1300 Kilometer entfernten Partnerstadt Fiume Veneto in der Nähe von Venedig an, die neben dem Essen auch italienische Getränke anbieten.

Bürgerfrühstück

Am Morgen nach der großen Party kann sich ordentlich gestärkt werden: Am Sonntag, 21. Juli, findet von 10 bis 12 Uhr das Bürgerfrühstück statt. Es ist keine Anmeldung notwendig, lediglich Teller, Besteck sowie Tasse müssen selber mitgebracht werden. Das Frühstück kostet fünf Euro pro Person. Für einen Teilbetrag erhält jeder Gast einen Gutschein, der am Nachmittag in allen teilnehmenden Geschäften eingelöst werden kann.

Denn auch am Nachmittag findet auf der Parkstraße ein großes Programm statt: Von 12 bis 17 Uhr steht ein verkaufsoffener Sonntag an. Außerdem stellen sich die Autohäuser Bartels und Rüdebusch den Besuchern vor.

Für Unterhaltung sorgen der „falsche“ Straßenfeger Willi Horstkötter und Comedy-Polizist Riemenschneider.









Musikalisch geht es zudem auch am Sonntag weiter. Um 14 Uhr wird der Huder Pianist und Keyboarder Josef Barnickel auf der Bühne vor dem Eiscafé auftreten. Dabei wird er von Jini Meyer unterstützt. Meyer war die Sängerin der ehemaligen Band „Luxuslärm“ und hat drei Top-10-Platzierungen in den deutschen Albumcharts in ihrer Vita stehen.

Für das Schlagzeug, die Gitarre und den Bass ist Henne Oberbossel verantwortlich. Auch Oberbossel kann auf viel Erfahrung zurückgreifen: Er gehörte ebenfalls „Luxuslärm“ an. Die Zuhörer erwartet ein bunter Mix aus Klassikern der Rock- und Popmusik der 80er und 90er Jahre. Möglicherweise wird Jini Meyer auch den einen oder anderen Song aus ihrem neuen Album spielen, mit dem sie seit Mitte des Jahres auf Deutschlandtour zu hören ist.

Auch das Duo „I Gondolieri“ sorgt am Sonntag für musikalische Unterhaltung. In echten Gondolierikostümen vom Canale Grande erleben die Besucher der Partymeile die klassischen Lieder wie „Volare“, „Ciao ciao bambina“, „Marina“ und viele andere Klassiker mit Gitarre und Gesang.

Der Rotary Club Hude-Oldenburg wird auf dem Fest Second-Hand-Handtaschen verkaufen. Auch für das leibliche Wohl ist an den beiden Veranstaltungstagen gesorgt: Neben den verschiedenen Essensbuden und italienischen Spezialitäten gibt es bei den sogenannten „Prosecco-Hexen“ Kaffee und Kuchen.

Verkehrsteilnehmer müssen sich anlässlich der Veranstaltung auf Umwege einstellen. Die Parkstraße (L 867) ist in der Zeit von Freitag, 19. Juli, 18 Uhr, bis Sonntag, 21. Juli, 24 Uhr, zwischen der Königstraße und der Hermannstraße sowie am 21. Juli in der Zeit von 5 bis 24 Uhr zusätzlich von der Hermannstraße bis zum Stöverskamp vollgesperrt. Auch der Anliegerverkehr ist während der Sperrung nicht zulässig. Die Umleitung erfolgt über die Königstraße, Blumenstraße und der Straße Auf der Nordheide.