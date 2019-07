Wildeshausen. Nur mit Glück ist eine Autofahrerin bei Wildeshausen einem folgenschweren Zusammenstoß ihres Wagens mit einem Zug entgangen.

Auf der Suche nach einer Adresse überquerte eine 40-jährige Harpstedterin kurz vor 18 Uhr einen unbeschrankten Bahnübergang in der Bauernschaft Düngstrup und übersah dabei nach Angaben der Polizei einen herannahenden Zug, der auf der Bahnstrecke in Richtung Bremen unterwegs war. Der Zug touchierte ihr Auto aber lediglich, so dass sie bloß eine leichte Knieverletzung erlitt und ins Krankenhaus kam.

Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung des 30-jährigen Zugführers kam es zur Kollision zwischen Zug und Auto. Der Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls in eine Senke links neben dem Schotterweg geschoben. Der Zug kam 150 Meter hinter dem Bahnübergang zum Stehen.

Die Autofahrerin erlitt nur leichte Verletzungen und klagte über Schmerzen in den Beinen. Sie wurde zur Beobachtung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der 30-jährige Zugführer und die rund 50 Fahrgäste blieben unverletzt. Die Schäden am Volvo wurde von der Polizei als wirtschaftlicher Totalschaden eingestuft und auf 8000 Euro beziffert. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Zug entstanden geringe Schäden, die auf 2000 Euro geschätzt wurden. Die Fahrt in Richtung Bremen konnte mit dem leicht beschädigten Zug fortgesetzt werden.

Da nach Eingang der Meldung zunächst von schwereren Verletzungen ausgegangen werden musste, wurde auch ein Notarzteinsatzfahrzeug zum Unfallort geschickt. Die Freiwillige Feuerwehr Düngstrup war mit 19 Einsatzkräften, das Notfallmanagement der Bahn mit einem Team vor Ort.