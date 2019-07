Ganderkesee-Bookhorn. Mit dem symbolischen Durchschneiden eines Absperrbands haben Filialleiter Thomas Voigt und die erste Kundin, Maike Schweers, in Ganderkesee-Bookhorn die neue Filiale des Dänischen Bettenlagers eröffnet.

Die Delmenhorsterin Maike Schweers durchtrennte am Montagmorgen das blaue Band um Punkt 9 Uhr und machte so rund 30 Schnäppchenjägern den Weg frei, die vor der Filiale des Betten- und Einrichtungsfachmarkts mit dänischen Wurzeln auf die Öffnung gewartet hatten. Sechs Mitarbeiter, darunter ein Auszubildender, werden Kunden künftig montags bis freitags von 9.30 bis 19 Uhr beraten und bedienen. Samstags ist bis 18 Uhr geöffnet.

Mehr als 950 Fachmarkt-Filialen in Deutschland

Das zur dänischen Handelskette Jysk gehörende Dänische Bettenlager betreibt in Deutschland mehr als 950 Fachmarkt-Filialen und City-Stores sowie einen Online-Shop.

Das Sortiment umfasst nach Unternehmensangaben rund 4000 Artikel aus den Bereichen Wohnen, Schlafen, Einrichten und Dekorieren. Auch am Dienstag soll es nach Firmenangaben noch besondere Eröffnungsangebote, darunter Preisreduzierungen, geben. In dem 712 Quadratmeter großen Geschäft, in dem früher das „Historia Outlet Center“ untergebracht war, wird ein neues Ladenkonzept umgesetzt. Der Fokus liegt auf den Bereichen Schlafen und Wohnen.