Hoyerswege. In Hoyerswege wird am kommenden Wochenende Schützenfest gefeiert.

Die Hoyersweger Schützen suchen am kommenden Wochenende die Nachfolger für das derzeit noch amtierende Königspaar Rainer Vosteen und Sabine Cordes-Malschewski. An zwei Tagen feiern die Mitglieder des Schützenvereins ihr Schützenfest und laden dazu auch alle befreundeten Schützenvereine und diejenigen ein, die zwar nicht zum Verein gehören, sdie ich die Party am Samstagabend aber nicht entgehen lassen wollen.

Disco mit DJ Marko Schwanitz

Beginn des zweitägigen Festes ist am Samstag, 13. Juli, um 14 Uhr. Dann heißt es: Antreten der Schützen bei der Gaststätte Mongolei an der Wildeshauser Landstraße zum Empfang der Könige. Anschließend startet der Umzug. Gegen 16 Uhr sollen die Schießwettbewerbe auf allen Ständen einschließlich des Königsstands beginnen. Ab 20 Uhr wird gefeiert: Disco mit DJ Marko Schwanitz.

Proklamation am Sonntagabend

Am Sonntag, 14. Juli, geht das Schießen ab 15 Uhr auf allen Ständen weiter. Am Abend steht das neue Königshaus fest: Die neuen Majestäten werden gegen 19.30 Uhr proklamiert, außerdem ehren die Schützen die Sieger des Pokalschießens.

Ende bei der Mongolei?

Mit diesem Schützenfest enden voraussichtlich die Feiern der Hoyersweger bei der Gaststätte Mongolei, denn die Schützen wollen möglichst schnell in ihr neues Domizil auf dem Dreiecksgrundstück zwischen dem Holzkamper Damm und der Straße An der Hackhorst beziehen. Einen exakten Zeitplan gibt es noch nicht, fest angepeilt wird jedoch eine Fertigstellung des Gebäudes im nächsten Frühjahr. „Das Schützenfest im Juli 2020 wollen wir dort feiern“, sagte Dieter Coldewey vom Bauausschuss: „Ich bin sehr guter Dinge, dass wir das hinbekommen.“

Viel Eigenleistung

An sechs Tagen in der Woche packen freiwillige Helfer in ihrer Freizeit mit an, um die gemeinsame Vision von vier örtlichen Vereinen Realität werden zu lassen: Schützenverein, Turn- und Sportverein, Ortsverein und Speelkoppel schaffen sich mit viel Eigenleistung der Mitglieder ein neues Zuhause.

Jede Menge Fördergelder

Der Bauausschuss rechnete zuletzt mit Kosten in Höhe von insgesamt rund 550 000 Euro für das Schießhallenprojekt. Bis zu 335 000 Euro davon könnten durch Fördergelder gedeckt werden. Zusätzlich wollen die Vereinsmitglieder 120 000 Euro durch Eigenleistungen beisteuern. Auch Spenden im fünfstelligen Bereich lägen bereits vor, erklärte Coldewey vor Kurzem. Eventuell müsse aber noch ein Kredit aufgenommen werden.