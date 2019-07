Ganderkesee. Trotz Regens kamen am Samstagnachmittag zahlreiche Interessierte zum Sommerfest des Wohnparks am Fuchsberg. Sie wollten die neuen Wohnungen und Bungalows besichtigen.

Da hat das Wetter dem Team des Wohnparks am Fuchsberg einen Strich durch die Rechnung gemacht. Fast pünktlich zum Beginn des Sommerfests setzten am Samstag Regenschauer ein und machten einen Aufenthalt im Freien ziemlich ungemütlich.

Doch das Veranstaltungsteam hatte vorgesorgt: Waffel- und Grillstand standen überdacht vor dem Eingang oder unter Zelten, auch einige Sitzgelegenheiten waren auf diese Weise überdacht und so vor dem unbequemen Wetter geschützt. Wer wollte, konnte sich auch in die Räume des Wohnparks begeben, um dort zu essen und zu trinken. Tombola, Bowle-Stand und der Chor Hasport Shantys zogen kurzerhand in den Eingangsbereich der Anlage um. Dank aufgestellter Lautsprecher war deren musikalischer Beitrag auch im Freien zu hören.





„Wir wollten das Sommerfest ein bisschen kleiner halten“, sagte Verwaltungsleiterin Jutta Jacobsen sichtlich überrascht vom regen Zulauf trotz des schlechten Wetters. Sonst fand es auf dem großen Parkplatz statt. Doch nachdem das Fest im Vorjahr aus organisatorischen Gründen ausgefallen war, hätten sich die rund 160 Bewohner am Fuchsberg eine Neuauflage gewünscht.

Ohnehin herrschte am Eingang ein ständiges Kommen und Gehen. Denn das Wohnpark-Team führte auch durch die just fertig gestellten Wohnungen und Bungalows auf der Anlage. Einer Gruppe um Pflegedienstleiterin Karin Kamenz schlossen sich auch Christiane Mantei aus Delmenhorst und Lisa Tönjes aus Ganderkesee an. „Ich habe etwas Eigenes, aber ich denke an die Zukunft“, begründete Tönjes ihr Interesse an einer Besichtigung. Ähnlich sah das auch Mantei: „Information ist alles. Es gibt mehrere Stätten und das wird die Zukunft sein.“

Neue Bungalows und Wohnungen

Ausgestattet mit Regenschirmen ging es also einmal quer über die Anlage hin zu den neuen Bauten. Erste Station: Bungalows. Wie auch fast alle der Wohnungen verfügen die 76 Quadratmeter großen Häuser über zwei Zimmer ein großes, rollstuhlgerechtes Bad und einen Abstellraum. „Die Küche ist von den Funktionen her ausreichend“, sagte Kamenz; Schränke, Herd, Backofen oder Spülmaschine waren da schon eingebaut. Beim Blick auf die Terrasse und den davor liegenden Parkplätzen merkte Tönjes gleich an: „Das ist ein bisschen klein vorne.“ Darüber lasse sich sicher reden, beschwichtigte Kamenz. Es werde sicher auch noch begrünt, damit die Parkplätze nicht ganz so nackt aussähen. Ob schon Alarmknöpfe eingebaut sind? „Die müssen selbst beschafft werden. Man kann uns aber ansprechen, um zu vermitteln.“

Im gegenüberliegenden Gebäude konnten dann die neuen Wohnungen besichtigt werden. Die kleinsten bieten 52 Quadratmeter Wohnfläche, inklusive Terrasse beziehungsweise Balkon, die größten mehr als 80. Zwei Zimmer, in der Regel einen Abstellraum sowie eine Einbauküche bieten sie alle. Nur in Schnitt und Raumaufteilung unterscheiden sich die einzelnen Objekte. „Die Türen sehen ein bisschen schmal aus für einen Rollstuhl“, meinte Tönjes. Das sei kein Problem, versicherte Kamenz.

Bliebe noch die Frage des Preises. „Es wird ausschließlich vermietet“, betonte die Pflegedienstleiterin. Dabei gibt es eine gestaffelte Preisstruktur, wie sie erklärte. Die Warmmiete liege bei Wohnungen bis 60 Quadratmetern bei 970 Euro warm für eine Person. Bis 80 Quadratmeter würden dann 1070 Euro fällig, über 80 Quadratmeter 1170 Euro. Für eine zweite Person betrage der Aufschlag 100 Euro monatlich. Kosten wie Strom und Rundfunkgebühr seien ebenfalls selbst zu tragen.

Nichts für Sozialhilfeempfänger

Auch wenn sich Lisa Tönjes und Christiane Mantei von den Wohnungen durchaus angetan zeigten, schreckten sie diese Summen ab. „Das kann sich doch keiner leisten. Und wenn doch, hat man etwas anderes im Auge“, sagte Mantei. Nur durch den Verkauf des eigenen Hauses und den Erlös davon wäre das finanzierbar, mutmaßte sie. Tönjes hielt zudem die Mehrkosten von 100 Euro für eine weitere Person überzogen. Für Sozialhilfeempfänger kämen die Wohnung nicht in Frage, räumte auch Kamenz ein.