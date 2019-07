Großenkneten. Dem Einsatz eines Landwirtes ist es zu verdanken, dass es am Freitagabend, 5.7. nicht zu einem Flächenbrand gekommen ist.

Eine Rundballenpresse hat am Freitagabend, 5. Juli, auf einem Stoppelfeld bei Großenkneten gebrannt. Bei dem Großenknetener Ortsteil Steinloge war das Gerät in Flammen geraten. Der Landwirt rief gegen 18 Uhr die Feuerwehr und begann selbst zu löschen. Als die Feuerwehren Ahlhorn und Großenkneten eintrafen, rauchte die Presse stark, es gab aber weder am Gerät noch auf dem Feld offene Flammen.

Presse auf Feldweg abgestellt

Laut Feuerwehr hatte der Landwirt vorbildlich gehandelt und die Presse auf einen Feldweg abgestellt, wodurch ein Flächenbrand verhindert wurde. Er konnte die Presse außerdem noch von seinem Trecker abkoppeln, der somit unbeschadet blieb. Die Feuerwehr löschte die Presse ab . Nach einer Dreiviertelstunde war der Einsatz beendet.