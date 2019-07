Landkreis Oldenburg. Zweieinhalb Jahre noch, dann soll Internet via Glasfaserkabel in ganz Niedersachsen verfügbar sein. Staatssekretär Stefan Muhle (CDU) hat jetzt mit Landrat Carsten Harings abgestimmt, wie möglichst schnell möglichst viel Geld dafür in den Landkreis Oldenburg geholt werden kann.

Im Landkreis Oldenburg werden laut Landrat Carsten Harings drei Schritte zum schnellen Internet gemacht. Im ersten Projekt sind die Bauarbeiten fürs Verlegen der Leitungsrohre zum Erschließen von 3000 Adressen im September 2018 abgeschlossen worden, aber noch nicht überall die Glasfaserkabel eingeblasen. "Das passiert in einigen Wochen – hoffentlich", sagt Harings. Für das zweite Projekt mit Anschlussmöglichkeit für kreisweit 1050 weitere Adressen hat der Bund die beantragte 50-Prozent-Förderung schon bewilligt. Das Land hänge sich an den laut Harings mit großem bürokratischen Aufwand erreichten Förderbescheid des Bundes und beteilige sich mit 15 bis 20 Prozent, so Staatssekretär Muhle. Für den Rest haben der Landkreis und die Gemeinden eine Regelung gefunden, die der Landrat "fair" nennt, und die lautet "halbe-halbe".

35 Schulen ans schnelle Netz

Im zweiten Projekt soll das schnelle Internet alle 35 Schulen im Landkreis erreichen. Staatssekretär Muhle nennt das "besonders erfreulich". Dirk Vorlauf, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Kreistag, setzt allerdings noch ein Fragezeichen. "Überall stehen Investitionen an, vor allem in Kitas und Schulen. In den Ratshäusern wird entschieden, wo die Prioritäten sind", betont der Ratsherr und Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbands Hude. Er hängt ein Plädoyer fürs schnelle Internet an. Es sei "notwendig, wenn wir europäisch mithalten wollen."

Glasfaser bis zum Haus

Projekt drei, das ist die Beseitigung der "weißen Flecke" auf der Versorgungskarte. "Nach den Sommerferien schließen wir die vorbereitenden Gespräche mit den Gemeinden ab, und dann stellen wir die Anträge", kündigt Harings an. Die Landesregierung wolle "Glasfaser bis ins Haus statt Ertüchtigung von Kabelverzweigern mit Kupferkabelabschnitten", stellt Muhle klar. Die Landesregierung hat laut Muhle das Ziel formuliert, in den Jahren 2020 und 2021 auch die letzten Gewerbegebiete mit schnellem Internet zu versorgen. "In Gewerbegebieten regelt sich vieles über den Markt", ist der Staatssekretär überzeugt. Eine Herausforderung werde es sein, Betriebe in vereinzelten Lagen und in Mischgebieten zu erreichen.

Maststandorte gesucht

Der Standard "5G", das Zauberwort für schnelles Internet und lückenloses Telefonnetz, ist im Landkreis Oldenburg noch Zukunftsmusik. "Mich ärgert es maßlos, dass eine Telefonverbindung dreimal abreißt, wenn ich von einem Termin in Wardenburg zurück ins Kreishaus fahre", berichtet Landrat Harings. Er könne nicht verstehen, dass für jede Antenne ein Funkmast aufgestellt ist, statt sie mit Antennen von drei Anbietern zu bestücken. Staatssekretär Muhle weist darauf hin, dass die Funkzellen für 5G wesentlich kleiner werden als für LTE und vorangegangene Standards. Er habe deshalb gerade alle Rathäuser anschrieben lassen mit der Bitte, mögliche Maststandorte zu benennen.

Gewerbe: Beispiel Ganderkesee

In neueren Gewerbegebieten, zum Beispiel in den Ganderkeseer Gewerbegebieten Ganderkesee-West und Westtangente II, gibt es vorab verlegte Leerrohre, in die Unternehmen Glasfaser bis ins Gebäude verlegen lassen können. Der Nordteil des Gewerbegebiets Westtangente ist kürzlich im Gemeinschaftsprojekt mit dem Landkreis ans Glasfasernetz gekommen. Die Betriebe weiter südlich an der Westtangente und im Gewerbegebiet Ganderkesee verhandeln zurzeit mit der EWE über einen eigenwirtschaftlichen Anschluss ans Breitbandnetz. Eigeninitiative ist auch in anderen älteren Gewerbegebieten gefordert. In Urneburg, Bookhorn und Buschhagen reicht das Glasfasernetz bis ans Gewerbegebiet. Einige Unternehmen haben sich Glasfaserverbindungen bis zum Betrieb legen lassen. Hier wird laut Gemeinde geprüft, ob weiterer kommunal geförderter Ausbau im nächsten Projekt mit dem Landkreis möglich ist.