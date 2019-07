Ganderkesee-Elmeloh. Unter der extremen Trockenheit der letzten Wochen hat das Maiswachstum auch auf den Feldern in der Region gelitten.

Jetzt könnte sogar die Eröffnung des Maislabyrinths der Familie Petershagen in Elmeloh an der Straße Auf dem Feldberg gefährdet sein.

„Wir können noch nicht endgültig beurteilen, ob unser Labyrinth dieses Jahr überhaupt eröffnen kann“, teilt Christine Petershagen mit. Spielt das Wetter in der nächsten Zeit jedoch mit, soll der Spaß im Mais am Donnerstag, 18. Juli, mit der Ferienpassaktion losgehen. Am Tag darauf, Freitag, 19. Juli, ist offizieller Saisonstart. Geöffnet haben soll die Attraktion bis zum 15. September, so der Plan. „Rette die Erde“ ist 2019 das Motto beim Maislabyrinth, "dem ökologischen und abbaubaren Freizeitspaß".