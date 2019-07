Ein Feuer hat am Freitagmorgen einen Putenstall in Winkelsett komplett zerstört. Foto: Nonstopnews

Winkelsett. Ein Feuer hat am Freitagmorgen einen großen Putenstall in Winkelsett bei Harpstedt auf 100 Metern Länge komplett zerstört. Tiere waren zum Brandzeitpunkt nicht in dem Stall.