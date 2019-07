Ganderkese. Lieselotte Lindenburger, Barbara Reiners und Rosemarie Kapitän sind mit dem Goldenen Kronenkreuz der Diakonie ausgezeichnet worden. Sie kümmern sich seit mehr als 30 Jahren um die Bewohner der Wichernstift Altenhilfe.

Es ist Barbara Reiners` großer Tag. Der Pastor spricht im Gemeinschaftsraum des Wichernstift gerade den Segen, gleich soll die 75-Jährige mit der höchsten Auszeichnung geehrt werden, die die Diakonie zu bieten hat. Reiners allerdings kümmert sich mehr um ihre Sitznachbarin Erna, 85. Die alte Dame ist auf den Rollstuhl angewiesen, braucht Hilfe bei allem, was auch für viele Ältere selbstverständlich ist. „Sie muss das Essen und Trinken angereicht bekommen“, sagt Barbara Reiners. Seit sieben Jahren kümmert sie sich um die Frau. Sie weiß, was Erna mag, dass sie manchmal ungehalten wird, was sie aufregt. Sie weiß auch, dass die Dame keine Verwandten hat. Deswegen kommt Barbara Reimers regelmäßig, um sie zu besuchen.

Für ihr Engagement ist sie gemeinsam mit Liselotte Lindenburger und Rosemarie Kapitän am Donnerstag mit dem Goldenen Kronenkreuz der Diakonie ausgezeichnet worden. Die drei Frauen sind seit mehr als 30 Jahren als ehrenamtliche Besucherinnen im Seniorenwohnheim des Wichernstift aktiv.

Aktiv im Besuchsdienst

Begonnen hat alles mit einem Aufruf in der Zeitung, erinnert sich Lieselotte Lindenburger. Gemeinsam mit Barbara Reiners hatte sie entdeckt, dass das Wichernstift Ehrenamtliche für einen Besuchsdienst sucht. Die Frauen gehören eigentlich zur katholischen Gemeinde St. Marien, aber ihre Nächstenliebe können sie auch bei einer evangelischen Einrichtung ausleben, fanden die beiden. „Als wir uns hier vorstellten, wurden wir mit Schwarzwälder Kirschtorte empfangen, obwohl das Treffen in der Karwoche stattfand“, erzählt Lieselotte Lindenburger und muss lachen. Seit 35 Jahren ist sie nun regelmäßig in der Einrichtung zu Besuch. Sie kümmert sich vor allem um die Bewohner der Demenz-Abteilung, geht mit den Bewohnern vor die Tür, trinkt Kaffee, unterhält sich, singt die alten Lieder. „Das kann sicher nicht jeder, aber ich merke, dass die Menschen das brauchen und dass es ihnen guttut.“

Beispiel an Beharrlichkeit

Auch Rosemarie Kapitän kommt regelmäßig zu Besuch und betreut eine Bewohnerin. „Die Dame ist zwar gut umsorgt, möchte aber gern noch etwas mehr unternehmen“, erklärt die ehrenamtliche Besucherin. Spaziergänge und ein Eis stehen regelmäßig auf dem Programm der beiden, aber Rosemarie Kapitän war auch schon mit „ihrer“ Seniorin im Theater und im Kirchenkonzert: „Dann ist sie ganz glücklich!“ Auch Abschiede gehören natürlich zur Arbeit der Ehrenamtlichen – dass das Leben endlich ist, erfahren sie immer wieder. „Sie sind ein Beispiel an Beharrlichkeit und Zuverlässigkeit“, sagt Uwe Kollmann, Vorstand der Oldenburger Diakonie. Die Diakonie habe nicht viele Möglichkeiten, ihre Ehrenamtlichen auszuzeichnen – das Goldene Kronenkreuz sei die höchste Ehrung der Einrichtung, so Kollmann. Übrigens: Die kleinen Anstecknadeln, die die drei Frauen nun am Revers tragen, sind wirklich aus echtem Gold, betonte Uwe Kollmann – „Auch, wenn die Diakonie sparen muss!“

Als Rahmen für ihre Auszeichnung haben sich die ehrenamtlichen Besucherinnen ein gemeinsames Kaffeetrinken mit den Bewohnern gewünscht, denn: „Die leuchtenden Augen, wenn wir kommen, sind der schönste Lohn für das jahrzehntelange Engagement“. Und: „Wenn wir gesund bleiben, machen wir das noch bis ins 50. Jahr weiter!“