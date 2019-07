Wildeshausen. Das Wild Rock Open Air Festival hat sechs Bands organisiert, die die Bühne rocken werden. Der Eintritt zum Festival ist kostenlos.

Zum ersten Mal steigt am Samstag, 13. Juli, in der Muschel der Burgwiese das „Wild Rock Open Air“. Die Konzertreihe ist bisher in der Gaststätte Kayserhaus organisiert worden, wird nun allerdings unter freiem Himmel umgesetzt.

Insgesamt sechs Bands werden ab 15 Uhr die Burgwiese rocken. Mit dabei sind Black Sheep Burning, die akustik singen, Five Minorities, Honeytruck, ANA, Jaded und Renegade Alley.

Kostenloser Eintritt

Um allen Rock-Begeisterten die Möglichkeit zu bieten, an diesem Open Air Festival teilzunehmen, haben sich die Organisatoren ganz bewusst dazu entschieden, keinen Eintritt zu nehmen.

Da die Veranstaltung im Park um 22 Uhr endet, wird anschließend zur Aftershow-Party ins Kayserhaus eingeladen. Dort kann zu Rockmusik jeglicher Art weitergetanzt werden. Außerdem kann man direkt im Park ein Spenden-Bändchen erwerben. Dies hilft zum Einen bei der Umsetzung der Veranstaltung und gilt zusätzlich bei der Aftershow-Party als Freibier-Bändchen im Kayserhaus von 22 bis 22.30 Uhr.

Hilfe durch Ehrenamtliche

Die Veranstaltung wird durch Sponsoren und ehrenamtliche Helfer ermöglicht. Wer am Abend noch mithelfen möchte, kann sich bei Facebook (Suchbegriff: Wild Rock Open Air 2019) oder einem der Organisatoren melden.

Die Idee hatten die Organisatoren Jacqueline Asmussen, Jessica Bahrs, Bernd Spille, Angelika Stelter und Julien Hagelmoser schon seit längerer Zeit. Doch erst nachdem eine andere Veranstaltung abgesagt wurde, nutzten sie die Gelegenheit, ihr ausgearbeitetes Konzept bei der Stadt Wildeshausen einzureichen. Als die Zusage kam, arbeitete das Team an der Organisation und Umsetzung des Open Air Festivals.

Ursprüngliche Veranstaltung abgesagt

Ursprünglich sollte an diesem Wochenende auf der Burgwiese die Premiere des Festivals „An’ner Hunte“ gefeiert werden sollen. Dies ist jedoch zu Beginn des Jahres vom Veranstalter abgesagt worden, weil dieser befürchtete , nicht genug Karten verkaufen zu können. Der Radiosender NDR 2 veranstaltet nämlich am gleichen Tag ein kostenloses Open-Air-Festival mit bekannten Sängern wie Bosse und Joris auf dem Stoppelmarkt in Vechta.