Sandersfeld. Von Donnerstag an dreht sich im Sandersfelder Seminarhaus Lichtblick alles um das Thema "Bindung im Zeitalter des Narzissmus".

Narzissmus ist ein Begriff aus dem Feld der psychischen Störungen, der seit einigen Jahren Hochkonjunktur hat. Das liegt hauptsächlich am aktuellen US-Präsidenten, den viele Beobachter für verhaltensgestört halten. Doch so weit muss man gar nicht schauen: „Jeder kümmert sich heute um sich selbst. Eine gute Performance ist alles.“ Das sagt Thomas Harms, Psychologe und Körperpsychotherapeut vom Zentrum für Primäre Prävention und Körperpsychotherapie (ZePP) in Bremen.

Vom heutigen Donnerstag an bis kommenden Dienstag wird auch im großen Zelt im Garten des Seminarhauses Lichtblick am Sandersfelder Weg in Sandersfeld in der Gemeinde Hude viel über Narzissmus zu hören sein: Zum zweiten Mal findet dort das alle zwei Jahre vom ZePP veranstaltete „Bindungsfestival“ mit hochrangigen internationalen Referenten statt. Rund 200 Gäste aus sieben Ländern haben sich laut Harms angemeldet, darunter neben Fachpublikum auch interessierte Laien etwa aus der Wirtschaft. „Bindung im Zeitalter des Narzissmus“ lautet das Thema in diesem Jahr.

Babys leiden unter Beschleunigung der Gesellschaft

Unter dem zunehmenden Narzissmus leiden dem Experten zufolge besonders die schwächsten Glieder in unserer Gesellschaft, die Säuglinge: „Wir leben in einer modernen Welt. Babys sind aber nicht modern, sie brauchen Verlangsamung.“ Immer schneller ticke die Gesellschaft, Hektik und Zeitnot seien Normalität.

Die Psychologen und Therapeuten sehen sich vor zunehmende Herausforderungen gestellt: „Die Eltern kommen zu uns mit hohen Erwartungen, die Kinder müssen heute viel stärker funktionieren, sind eingezwängt in den engen Zeitrahmen der Eltern.“ Noch etwas komme hinzu: „Die Kinder werden viel auf Leistungserwartung getrimmt.“

Immer weniger verstehen die Körpersprache der Kleinsten

Schon Säuglinge und sogar die Ungeborenen litten unter diesem Stress und unter mangelnder Empathiefähigkeit der Eltern, hebt Harms hervor. Nur über die Körpersprache könnten Neugeborene solche Verletzungen kommunizieren. Das Problem laut Harms: „Heute stehen viele Eltern orientierungs- und sprachlos vor ihren Kindern und verstehen ihre Ausdrucksformen nicht mehr.“