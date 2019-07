Ahlhorn. Die Freiwillige Feuerwehr Ahlhorn ist am Dienstagabend zu einem Flächenbrand an der Cloppenburger Straße alarmiert worden. Die Polizei sucht nach Zeugen und mutmaßlichen Brandstiftern.

Wie die Polizei mitteilt, wurde über den Notruf der Feuerwehr um 21.50 Uhr der Brand einer Glasfläche und eines Baumes auf einem Gehöft an der Cloppenburger Straße gemeldet.

28 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die ungefähr 20 Quadratmeter große Fläche ab. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte noch nicht eingegrenzt werden. Schon am Montag brannte eine Fläche in Ahlhorn, nachdem Unbekannte ein Feuer in einer ausrangierten Wäschetrommel machten.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen in der Nähe des Geländes gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon (0 44 35) 91 91 90 mit der Polizei in Großenkneten in Verbindung zu setzen.

Erst kürzlich konnten nach einer Brandstiftung am "Göpelhaus" in Ahlhorn drei mutmaßliche Täter ermittelt werden.