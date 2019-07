Wildeshausen/Großenkneten . So eine Beharrlichkeit habe er selten erlebt, sagte der Staatsanwalt, bevor er die Haftstrafe ohne Bewährung beantragte.

Schon 2015 und 2018 war der Angeklagte wegen mehrmaligen wiederholten Fahrens ohne Führerschein zu Geldstrafen verurteilt worden, im selben Jahr wegen weiterer Fahrten zu fünf Monaten Haft auf Bewährung, die nach erneuten drei Polizeikontrollen in eine echte Haftstrafe umgewandelt wurde.

Und wegen dieser Fahrten, so entschied jetzt das Amtsgericht Wildeshausen, soll sich sein eigentlich für August terminiertes Haftende um weitere acht Monate nach hinten verschieben. Gerade mal zwei Monate hatte es seit der Verurteilung zur Bewährungsstrafe gedauert, bis der 35-Jährige aus Großenkneten am 20. September vergangenen Jahres erneut von der Polizei angehalten wurde; danach auch am 12. Oktober und 30. Oktober. Da-raufhin zog die Polizei sein Auto ein. „Man wusste sich nicht mehr anders zu helfen“, sagte der Staatsanwalt. „Sie haben sämtliche Stoppschilder vollständig ignoriert.“

Angeklagter gibt sich reuig

Der Angeklagte versuchte, sich reuig zu geben. Er sei dämlich gewesen, leichtsinnig, weil er Angst gehabt habe, seinen neuen Job zu verlieren, hätte er vor dem Chef zugegeben, keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Die längerfristige Konsequenz einer möglichen Haftstrafe habe er immer verdrängt.

Stimmt es, was er sagt, ist er jetzt schlauer. Die seit März andauernde Haft bezeichnete er als „katastrophal“. Dass er das Gefängnis im offenen Vollzug zum Arbeiten verlassen dürfe, mache seine Situation nur noch schlimmer, weil er ständig von Mitgefangenen unter Druck gesetzt werde, etwas heraus oder in den Knast hineinzuschmuggeln.

Keine günstige Sozialprognose

Angesichts seiner Vita sahen weder Staatsanwalt noch Richterin eine günstige Sozialprognose beim Angeklagten – trotz des Eindrucks der laufenden Haft und trotz eines Angebots des Arbeitgebers, ihn nach der Haft auch ohne Führerschein wieder zu übernehmen. Die Richterin verfügte auch eine Sperrfrist von zwölf Monaten bis zur Neubeantragung des Führerscheins. Und sein Auto soll zugunsten der Staatskasse veräußert werden. Allerdings wird der Angeklagte wohl in Berufung gehen, um in einigen Monaten vor dem Landgericht erneut seiner nicht unglaubwürdigen Reue Ausdruck zu verleihen.