Ganderkesee. Ein vierfaches Musikerlebnis bieten am 17. August die zum vierten Mal ausgerichteten 4x4-Konzerte in der Ganderkeseer Ortsmitte.

Vier mal vier mal vier – das ist in Ganderkesee weitaus mehr als ein reines Zahlenspiel. Denn nach drei erfolgreichen Ausgaben sollen am Samstag, 17. August, die 4 x 4-Konzerte zum vierten Mal über vier Stunden ein außergewöhnliches Hörerlebnis an vier Aufführungsorten in der Ganderkeseer Ortsmitte bieten. Von 18 bis 22 Uhr können nacheinander vier halbstündige Konzerte besucht werden. Die kurzen Gänge von einem Konzertort zum nächsten bieten die Gelegenheit, sich mit Snacks und Getränken zu stärken, die der Rotary Club Ganderkesee und der Inner Wheel Club Wildeshausen auf dem Arp-Schnitger-Platz anbieten.

Aus dem barocken Repertoire Großbritanniens speisen sich die Stücke, den drei Musiker des Cornelius Consorts im Alten Rathaus darbieten wollen, wie Thorsten Ahlrichs ankündigte. Mit Sonata, Division und Chaconne würden drei Formen barocker Musik zur Aufführung kommen, sagte der Kreiskantor, darunter Variationen für Gambe und Cembalo über die englische Volkslied-Melodie „Greensleeves“. Thorsten Ahlrichs setzt sich an sein Cembalo, dazu musizieren Regine Freitag an der Violine und Christian Heim an der Viola da Gamba.

Komponist abseits des Mainstreams

In klassisch-romantischer Besetzung tritt ein Quartett mit Birgit Gerke (Violine), L. Efrain Parra Dominguez (Viola), Carolin Lenk (Violoncello) und Stefan Lindemann (Klavier) in der Kirche St. Cyprian und Cornelius auf. „Wir haben abseits des Mainstreams nach einem Komponisten geschaut, der nicht so oft gespielt wird“, erläuterte Stefan Lindemann die Herangehensweise an diesen Bestandteil des 4 x 4-Programms. Die Wahl fiel auf den deutschen Komponisten Theodor Kichner (1823-1903), einen Vertreter der Romantik. Für Kenner: Gespielt wird dessen 25-minütiges Klavierquartett c-Moll, Op. 84. Lindemann ist Vorsitzender des Vereins Rathauskonzerte Ganderkesee, der den vierstündigen Konzertreigen gemeinsam mit der evangelisch-lutherischen Gemeinde und der regioVHS Ganderkesee-Hude organisiert, finanziell unterstützt von den Stiftungen der EWE und der OLB.

Zweimal Gesang mit Begleitung

Im Kulturhaus Müller sowie im Neuen Rathaus erwartet die Gäste Gesang plus Begleitung, in unterschiedlicher Ausprägung. Tim Maas wird im Haus Müller klassische deutsche Lieder überwiegend aus dem 19. Jahrhundert vortragen, begleitet von Johann Jacob Nissen an der Gitarre. Ganz andere Klangfarben bietet das Konzert im Neuen Rathaus: Dort tritt Steff Heinken gemeinsam mit Pianistin Bettina Fischer auf. Stefan Lindemann attestiert der Sängerin eine „ausgesprochen faszinierende Stimme“. Stilistisch dürfen sich die Zuschauer dieser viermal dargebotenen halben Stunde auf eine Mischung aus Rock, Pop, Soul und Jazz freuen, in die eine Reihe von Liebesliedern gekleidet werden sollen. Songtitel wurden noch nicht verraten.

Gymnasiasten gestalten Rahmenprogramm

Die vier Konzerte wiederholen sich, wie gewohnt, zur vollen Stunde. Jedem Besucher bietet sich problemlos die Gelegenheit, das gesamte Programm zu verfolgen.

Auftakt ist um 18 Uhr. Aber schon eine halbe Stunde zuvor lohne es sich, den Arp-Schnitger-Platz vor der Kirche anzusteuern, empfiehlt Dr. Wiebke Steinmetz, Leiterin des Kulturhauses Müller. Denn auf dem Platz treten Schüler des Gymnasiums Ganderkesee als weitere Akteure dieses Kulturabends in Erscheinung. Sie stellen vor der Kirche eine Skulptur auf, die die vier Konzertgebäude des Abends gestalterisch vereinen soll. Außerdem werden die Schüler laut Steinmetz eine Performance abliefern und dabei das 4 x 4-Motto aufnehmen.

Frühzeitiger Kartenkauf sichert Wunschreihenfolge

Und noch in anderer Funktion sind die Schüler am Ablauf der Veranstaltung beteiligt: Sie entwickeln ein verbindendes „Wegeleitsystem“, das die Besucher zwischen den Aufführungsorten eine optische Orientierung bietet.

Der Eintritt für alle vier Konzerte beträgt vier mal vier, also 16 Euro. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt. Karten sind ab sofort im Kulturhaus Müller, Ring 24, unter Telefon (0 42 22) 80 65 50 oder persönlich montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr sowie an der Abendkasse im Turm von St. Cyprian erhältlich.

Wer frühzeitig zugreift, hat die Chance, eine Konzertreihenfolge nach eigenem Wunsch zu erleben. Der jeweilige Ablauf ist auf den Eintrittskarten angegeben, damit es nicht zu Überbelegungen an einem Konzertort kommt.