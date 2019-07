Oldenburg. Die Polizei hat am Dienstagmorgen in Oldenburg einen 52 Jahre alten Mann festgenommen, der seine Lebensgefährtin getötet haben soll. Der Mann verschanzte sich zunächst in seiner Wohnung.

Mit einem Großaufgebot ist die Polizei am Dienstagmorgen zu einem Einsatz am Scheideweg in Oldenburg angerückt. Ein 52-jähriger Mann hatte sich dort in seiner Wohnung verschanzt, nachdem er seine Lebensgefährtin schwer verletzt hatte. Laut Mitteilung der Polizei konnte das 34 Jahre alte Opfer gegen 6 Uhr zu einem Nachbarn flüchten, der daraufhin Polizei und Notarzt verständigte. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb die Oldenburgerin allerdings noch in der Wohnung des Nachbarn.

Polizei nimmt Mann widerstandslos fest

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der 52-jährige Lebensgefährte der Frau die tödlichen Verletzungen zugefügt hat. Dieser verschanzte sich daraufhin in der gemeinsamen Wohnung. Das angerückte Spezialeinsatzkommando aus Oldenburg konnte Kontakt zu dem Tatverdächtigen herstellen, der sich um 9.15 Uhr schließlich widerstandslos festnehmen ließ. Der Mitteilung zufolge weist der Mann Verletzungen auf, die nicht vom Zugriff stammen. Diese müssen zunächst noch in einem Krankenhaus untersucht werden.

Ermittlungen zum Tathergang dauern an

Dem 52-Jährigen wird nun ein Tötungsdelikt vorgeworfen. Weitere Informationen zum Tathergang und der Tatwaffe konnte die Polizei zunächst allerdings nicht geben: "Zu den Hintergründen kann die Polizei derzeit keine Angaben machen, da diese zunächst ermittelt werden", sagte eine Sprecherin am Morgen. Die Spurensicherung habe am Tatort bereits ihre Arbeit aufgenommen. Für die Betreuung der Beteiligten waren Mitarbeiter der Notfallseelsorge vor Ort. Derzeit ist der Scheideweg in Oldenburg zwischen der Porsenbergstraße und der Nadorster Straße noch gesperrt.