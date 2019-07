Ganderkesee/Landkreis Oldenburg. Der Pflegenotstand ist auch im Landkreis Oldenburg längst angekommen. In Ganderkesee etwa sollen Pflegedienste nur noch Kunden annehmen, wenn ein anderer wegbricht – sprich: stirbt.

Accusamus omnis quia et non. Ut blanditiis aut error. Nostrum et delectus sit reiciendis. Et eius amet laboriosam voluptatem autem ipsum ipsum.