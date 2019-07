Ganderkesee. Dr. Wiebke Steinmetz verlässt das Kulturhaus Müller nach knapp sechs Jahren. Sie hat die Kulturarbeit in Ganderkesee stark mitgeprägt.

Bielefeld soll es ja angeblich nicht geben. Für Dr. Wiebke Steinmetz hingegen ist die größte Stadt in Ostwestfalen etwas ganz Reales, schließlich handelt es sich um den nächsten Arbeitsplatz der derzeitigen Programmbereichsleiterin der regioVHS Ganderkesee-Hude für die Kultur. Das hat die 58-Jährige gestern am Rande eines Pressegesprächs über das nächste anstehende große Kulturereignis in Ganderkesee, die 4 x 4-Konzerte am Samstag, 17. August, bekannt gegeben. „Auch mit 58 Jahren kann man noch ein neue Stelle finden“, scherzte die Kunsthistorikerin, die seit November 2013 die Regie im Kulturhaus Müller am Ring 24 führt. Künftig wird sie in Bielefeld als wissenschaftliche Mitarbeiterin und stellvertretende Leiterin der Kunststiftung Ruth Baumgarte tätig sein.

Noch einiges zu organisieren und planen

Doch vorerst gilt ihr Engagement für den restlichen Sommer noch ganz der Kulturarbeit in Ganderkesee, die sie sechs Jahr lang mitgeprägt hat. Da ist etwa die vierte Auflage der 4 x 4-Konzerte in der Ortsmitte. Auch der Ganderkeseer Beitrag zum Gartenkultur-Musikfestival des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen liegt noch mit in ihrer Verantwortung: Am Donnerstag, 29. August, erklingt „Worldmusic“ in der St.-Katharinen-Kirche in Schönemoor. Und auch das Kulturprogramm der zweiten Jahreshälfte im Haus Müller wird noch die Handschrift von Wiebke Steinmetz tragen, die Umsetzung wird sie dann aber schon nicht mehr begleiten. Denn da noch Restaurlaub ansteht, beendet Steinmetz ihre Tätigkeit in der Kulturinstitution Ende August. Zum 30. September endet dann ihr Vertragsverhältnis.

Nachfolge steht noch nicht fest

Wer künftig die Kulturarbeit im Haus Müller verantworten wird, steht noch nicht fest. „Das wird zurzeit geprüft“, lautet auf Anfrage die knappe Auskunft von Hauke Gruhn, dem Sprecher der Gemeinde Ganderkesee, die über die künftige Besetzung dieser Position zu entscheiden hat.

Eines steht für Andreas Lembeck, kommissarischer Leiter der mit dem Haus Müller eng verbundenen regioVHS Ganderkesee-Hude, jetzt schon fest: „Wiebke Steinmetz hinterlässt große Fußstapfen. Ich bin traurig, dass sie geht.“ Lembeck hebt hervor, dass die Kunsthistorikerin im Kulturhaus sowohl bauliche Veränderungen angestoßen und begleitet als auch eine Neuausrichtung des Programms bewirkt habe. Mit ungewöhnlichen Veranstaltungen wie dem Poetry Slam habe sie auch ein jüngeres Publikum angesprochen, zugleich habe sie es verstanden, die seit Jahren treuen Gäste zu halten.

Von Delmenhorst nach Ganderkesee gewechselt

In Bremen aufgewachsen, hat Wiebke Steinmetz in Kiel und Bonn Kunstgeschichte studiert. Ihre Doktorarbeit verfasste sie über den Humansiten Heinrich Rantzau (1526-1598). Von 1999 bis 2013 war ihre Wirkungsstätte die Städtische Galerie Haus Coburg in Delmenhorst, wo sie an der Seite von Galerieleiterin Barbara Alms diverse Ausstellungen kuratierte.

„Zurück zu den Wurzeln“ heißt es nun für Wiebke Steinmetz im Zuge des Wechsels nach Bielefeld. Denn in der Kunststiftung Ruth Baumgarte verschreibt sie sich wieder primär der Kunst. Ihre künftige Aufgabe wird es sein, Ausstellungen zu organisieren und den Nachlass der 2013 verstorbenen Malerin zu pflegen.