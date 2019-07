Drei jugendliche Brandstifter nach Feuer in Ahlhorn gefasst CC-Editor öffnen

Nach dem Feuer am "Göpelhaus" in Ahlhorn konnte die Polizei nun drei mutmaßliche Brandstifter ermitteln. Symbolfoto: Michael Gründel

Ahlhorn. Nachdem ein Feuer am sogenannten "Göpelhaus" in Ahlhorn am Montag vergangener Woche hohen Sachschaden hinterließ, konnte die Polizei nun drei Tatverdächtige ermitteln.