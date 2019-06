Hohenböken. Es ist zum Verzweifeln: Nach wie vor stehen viele Fahrzeuge beim Sielingsee in Hohenböken im absoluten Halteverbot und versperren den Weg, falls mal Rettungsfahrzeuge zum See müssen.

Es ist anscheinend eine Never-Ending-Story: Steigen die Temperaturen richtig sommerlich an, geht es für viele Menschen aus der Umgebung, die eine Erfrischung suchen, zum Sielingsee in Hohenböken. Einige von ihnen kennen allerdings wohl nicht alle Verkehrszeichen, wie sich unter anderem Sonntagmittag herausstellte. Denn wie so oft standen Fahrzeuge am Weg Am Zollbaum reihenweise im absoluten Halteverbot, weil es vermutlich zu mühsam war, bei deutlich über 30 Grad einen längeren Fußmarsch zu unternehmen. Das Problem im Notfall: Rettungsfahrzeuge haben keine Möglichkeit, zum Badesee zu fahren. Deshalb noch einmal der Appell der Lebensretter, die an den warmen und heißen Wochenenden Wachdienst am Sielingsee schieben: möglichst mit dem Rad kommen oder an der Harmenhauser Straße parken und ein Stückchen zu Fuß gehen. „Notfalls mit dem Flugzeug kommen und über dem See abspringen“, ulkte DLRG-Beisitzer Sepp Kubesch zuletzt bei der Saisoneröffnung durch die Ganderkeseer DLRG.