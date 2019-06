Falkenburg. 176 Läufer haben für das Laurentius-Hospiz in Falkenburg schweißtreibende Runden um den Falkensteinsee gedreht. Die Laufrundenbänder sind gezählt; wenn die Sponsoren der Läufer ihren Obolus entrichtet haben, fällt dem Hospiz der geplante Ausbau leichter.

Teams und Einzelläufer aus Ganderkesee und Umgebung haben sich am Sonnabend, 29. Juni, für den guten Zweck ins Zeug gelegt. "Laufen und Spaß haben für den guten Zweck, und das in wunderbarem Ambiente", fasste Bürgermeisterin Alice Gerken das Geschehen beim Sponsorenlauf am Falkensteinsee für das Laurentius-Hospiz in Falkenburg zusammen, bevor sie mit 175 weiteren Startern auf dem Freizeitgelände Runde um Runde drehte.

Hospiz vor Erweiterung

Für die Starter und das Publikum fasste Moderator Jens Eckhoff den Hintergrund des Sponsorenlaufs zusammen: Das stets ausgebuchte Hospiz soll ausgebaut werden. Den Gästen sollen künftig zehn statt acht Zimmer angeboten werden können, und die Wohnküche als Treffpunkt mit den Besuchern soll erweitert werden. "Lassen Sie sich nicht vom Spenden abhalten, auch wenn Sie nicht mitlaufen", ermunterte der Mitorganisator das Publikum und jene, die die Veranstaltung verpasst haben.

Jung und Alt am Start

Jung und Alt für den guten Zweck begeistern – das ist den Veranstaltern vollauf gelungen. Das Altersspektrum reichte vom fünfwöchigen Baby, im Kinderwagen geschoben von Mama Carolin, bis zum 81-jährigen Walker im Team des Lauftreffs Donnermoor.









Akustische Akzente setzte Bagpiperin Alina Beckmann, die mit dem Dudelsack gemessenen Schrittes um den See kreiste, vom großen Strohhut gut beschattet. Von manchen Laufenthusiasten, erkenntlch an der Stoppuhr am Handgelenk und von Runde zu Runde mehr Zählbändern für die Auswertung, wurde sie vielfach überrundet, aber die brauchten die Puste ja auch nicht fürs Aufblasen des Dudelsacks. Es gab genug Blickfänge für ein Filmprojekt.

Anzeige Anzeige

Bernd Vieregge hielt sich mal am Rande des Geschehens, mal mittendrin auf. Er sammelte mit der Videokamera Eindrücke für einen Film über das Hospiz und den Sponsorenlauf. " Wenn er geschnitten ist, zeige ich ihn im Kulturkino", kündigte der Ganderkeseer Filmemacher an. Der Aktionstag am Falkensteinsee wurde von vielfältigem Engagement getragen.



Spender und Helfer

Mit stattlichem Team war die Deutsche Bank Delmenhorst am Start, und das in doppelter Funktion. Die Bankmitarbeiter überreichten Hospiz-Geschäftsführerin Irene Müller eine 1000-Euro-Spende. Und wer nicht mitlief, reichte den Läufern erfrischendes Wasser und den Läufern Rundenzählbänder fürs Abrechnen mit deren Sponsoren Im Geldinstitut läuft das unter dem Titel "Social Day".

Eine Spende brachte auch der Lauftreff Donnermoor mit. Die Freizeitläufer und -walker, angetreten mit 29 Aktiven, hatten die Vereinigte Volksbank in Ganderkesee vom Sinn einer 500-Euro-Spende überzeugt.



Bürgermeisterin Gerken, Schirmherrin des Sponsorenlaufs, erklärt sich bei Veranstaltungen mit Sonnenschein gerne verantwortlich fürs Wetter. Diesmal war's fürs Laufen so warm, dass sie sich vor dem Start schwer damit tat. "Ich wünsche mir von den Sponsoren Gummipunkte dafür, dass wir überhaupt antreten", sagte sie. Später war von Läuferinnenleid nichts mehr zu sehen; strahlend drehte sie Runde um Runde.



Eingebauter Spaßfaktor

Da mag eine gute Idee des Freizeitanlagenbetreibers Rik Geiger gewirkt haben: An einen Mast kurz vor der Start- und Ziellinie hatte er einen Rasensprenger aufgehängt, der den Läufern eine kühlende Dusche verpasste. Vor allem beim Kinderlauf ein Spaßfaktor: Die tiefe Pfütze am Rand des Weges wurde flinken Schritts durchlaufen, dass das Wasser meterweit spritzte und die Füße heruntergekühlt wurden.