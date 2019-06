Bookholzberg. Seit Langem gab es am Samstag mal wieder ein Ehemaligentreffen an der Oberschule an der Ellerbäke in Bookholzberg. Außerdem präsentierten Schüler ihre Projektergebnisse zum Thema "Europa".

Rund 100 ehemalige Schüler der heutigen Oberschule an der Ellerbäke in Bookholzberg haben am Samstag bei hochsommerlichen Temperaturen die Möglichkeit zu einem Wiedersehen genutzt. „Es ist schön, ganz viele alte Gesichter begrüßen zu dürfen“, freute sich Schulleiter Jan-Michael Braun zu Beginn des Festes. Es war das erste Ehemaligentreffen seit Langem in Bookholzberg. Dementsprechend groß war das Interesse, die Veränderungen im Schulgebäude und auf dem gesamten Gelände näher unter die Lupe zu nehmen. „Das ist eine gute Gelegenheit, um denjenigen, die schon lange nicht mehr hier waren, aber einen großen Teil ihrer Jugend hier verbracht haben, die Schule zu zeigen“, sagte Braun.

Mit dem Schulleiter übers Schulgelände

Anschließend zog der Schulleiter mit vielen Ehemaligen durch das gesamte Schulgebäude und zeigte neben dem naturwissenschaftlichen Trakt unter anderem auch die 2017 neu errichtete Küche im ehemaligen Gebäude der Hauptschule. In diesen Räumen drückten vor 31 Jahren unter anderem auch Thorsten Heinken und Heiko Hollstein die Schulbank. Beide machten im Jahr 1987 ihren Realschulabschluss in Bookholzberg. „Es ist sehr schön, wieder herzukommen“, erklärte Heinken, der eine Lehre zum Kraftfahrzeug-Mechatroniker machte, mittlerweile aber Soldat ist. Sein 48-jähriger ehemaliger Schulkamerad Heiko Hollstein absolvierte nach seinem Abschluss eine Ausbildung zur Restaurantfachkraft, ist aber inzwischen als Augenoptiker bei Ganter Optik in Ganderkesee tätig. „Es ist ein komisches Gefühl, nach all der Zeit wieder hier zu sein. Da hat sich so viel verändert. Ich freue mich, alte Weggefährten wieder zu treffen“, sagte Hollstein. Die 47-jährige Britta Azzolini, Abschlussjahr 1988, hob zudem das Aussehen des ganzen Schulgeländes hervor: „Die Schule ist schön geworden. Es ist deutlich netter eingerichtet als noch zu unserer Zeit“, erklärte sie: „Diesen Luxus hatten wir leider nicht.“





Die vielen Gäste durften sich im Übrigen am Samstag über ein großes Verpflegungs- und Informationsangebot freuen. Unter der Überschrift „Europa“ arbeiteten alle Schüler in Gruppen von zehn bis 25 Personen an 17 verschiedenen Projekten. „Die Schüler hatten die freie Wahl. Und wir sind froh, dass jeder in das Projekt kam, dass er sich auch gewünscht hat“, erklärte Konrektorin Simone Weß. Aufgrund der Europawahl im Mai sollten sich die Jugendlichen mit dem Kontinent und der EU befassen. „Wir sind ein Teil davon. Und jeder sollte lernen, wo wir überhaupt leben“, so Weß.

"Europa"-Ergebnisse präsentiert

Beim Schulfest mit dem Ehemaligentreffen präsentierten die Schüler dann ihre Ergebnisse. Es ging unter anderem um die Nationalhymnen der europäischen Länder und die Geschichte des Dartsports in Europa. Es wurden italienische und spanische Spezialitäten und Snacks serviert. Und einige Schüler schossen unter der Leitung von Lehrer Björn Hoff mehrere kleine Raketen vom Schulhof aus in die Luft. Schließlich hatte sich seine Projektgruppe mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) beschäftigt und für Staunen unter den Besuchern gesorgt.

Positives Fazit

Fazit der Konrektorin: „Die Stimmung war unter der Woche und ist auch heute richtig gut. Alle Schüler haben gut mitgearbeitet. Zudem sind sehr viele Menschen hier. Das freut uns sehr.“