Sandkrug. In Sandkrug gibt es an diesem Wochenende einen mittelalterlichen Markt.

Krämer, Handwerker, Wirte und Mundschenke haben an diesem Wochenende den Waldpark in Sandkrug in einen mittelalterlichen Markt verwandelt. Wer sich für die Welt des späten Mittelalters interessiert, hat auch heute, Sonntag, 30. Juni, die Gelegenheit dazu, sich das bunte Treiben näher anzuschauen. Beginn ist um 11 Uhr, gegen 18 Uhr soll der Markt beendet sein.

Musik von der Gruppe Oilensanc

Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung mitten im Ort zwischen der evangelischen und der katholischen Kirche von der Mittelalter-Musikgruppe Oilensanc, die bereits am Abend zuvor ein Konzert auf der Freilichtbühne gab und auch heute wieder mit dabei sein will. Die Gruppe verzaubert ihr Publikum mit mehrstimmigem Gesang und 20 verschiedenen, größtenteils historischen Instrumenten. Für ihre Lieder und Tänze aus sechs Jahrhunderten in acht unterschiedlichen Sprachen von der gefühlvollen Ballade bis hin zu mitreißenden Trinkliedern gab es bereits am Samstag jede Menge Applaus vom Publikum, das zum Teil auch in historischen Gewändern nach Sandkrug kam.





Der Markt ist eine Veranstaltung für die gesamte Familie. Der Eintritt kostet fünf Euro. Kinder bis 14 Jahre kommen gratis aufs Waldgelände. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.