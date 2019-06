Ganderkesee. Kabarettistin Anka Zink hat am Donnerstagabend ein Gastspiel in Ganderkesee gegeben. Comedian Michael Eller kommt am nächsten Donnerstag.

Kabarettistin Anka Zink hat am Donnerstagabend in der Mensa der Ganderkeseer Oberschule „Das Ende der Bescheidenheit“ eingeläutet und damit die knapp 100 Besucher auf beste Weise unterhalten. Mit dem Auftritt der Entertainerin ist der dritte Teil der Kleinkunstreihe der regioVHS im Frühjahrsprogramm über die Bühne gegangen. Beendet wird die Reihe vor der Sommerpause mit dem Gastspiel von Michael Eller am kommenden Donnerstag, 4. Juli.

Comedian kommt

Ab 20 Uhr heißt es dann in der Mensa der Ganderkeseer Oberschule, Am Steinacker, „Ahoi, die Kreuzfahrer kommen!“. Stand-up-Comedian Michael Eller ist Kreuzfahrt-Experte. „Auf über 40 Reisen mit den Schiffen der AIDA-Flotte hat er als Gast-Komiker in mehr als 150 Shows schon über 100 000 Passagiere auf der ganzen Welt begeistert und sie dabei mit dem wachen Auge eines UNO-Inspektors studier“, heißt es in einer Ankündigung des Comedy-Abends.

"Irrwitzige Reise"

In seinem aktuellen Programm geht es um alle möglichen, meist aber die eher unmöglichen Varianten menschlichen Verhaltens in den schönsten Wochen des Jahres – dem Urlaub auf einem Luxusliner. „Mit analytischer Beobachtungsgabe und außerordentlichem Geschick für Wortwitz und Komik nimmt der Zen-Meister der Dialekte sein Publikum mit auf seine irrwitzige Reise aus Erlebtem und Beobachtetem rund um die Welt und wechselt dabei spielerisch von bildhaftem Blödsinn über bitterböse Satire, messerscharfem Sarkasmus bis hin zu eloquenter Sprachakrobatik“, schreiben Kritiker über das Soloprogramm.

Zu dieser Veranstaltung sind noch Karten für 18 Euro erhältlich. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer (04222) 806550 ist erwünscht. Der Einlass ist bei freier Platzwahl ab 19.30 Uhr.