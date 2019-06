Feuerwehreinsatz an Cannabisplantage in Groß Köhren CC-Editor öffnen

Nachdem die Polizei aufgrund eines Tipps am Donnerstag in Groß Köhren eine Cannabis-Indoorplantage ausgehoben hat, ist die Feuerwehr nach einem Brandalarm mit einem Großaufgebot angerückt. Foto: Nonstopnews

Groß Köhren. Nachdem die Polizei aufgrund eines Tipps am Donnerstag in Groß Köhren eine Cannabis-Indoorplantage ausgehoben hat, ist die Feuerwehr am Freitagmittag mit einem Großaufgebot angerückt.