Wildeshausen. Wie die Polizei erst jetzt meldet, hat ein Exhibitionist bereits am Donnerstag, 20. Juni 2019, in Wildeshausen zwei Joggerinnen belästigt.

Gegen 19.15 Uhr waren die beiden 27 und 31 Jahre alten Frauen am 20. Juni in Wildeshausen auf dem Pestruper Gräberfeld und im Rosengarten joggen, als sie an einer Sitzbank vorbeikamen, vor der ein junger Mann stand. Als sie sich näherten, konnten sie erkennen, dass der Mann sein Geschlechtsteil in der Hand hatte und an sich manipulierte. Beide Frauen beschrieben den Mann als etwa 25 Jahre alt mit dunklem Teint und sehr dunklen Haaren. Er hatte ein blaues Fahrrad mit einem auffälligen Brezel-Lenker bei sich. Die Polizei Wildeshausen bittet Zeugen oder weitere Opfer um Kontaktaufnahme. Hinweise werden unter der Telefonnummer (04431) 941-0 entgegengenommen.