Ganderkesee. In den Ferien lädt die Gemeindebücherei Ganderkesee wieder in den Sommerleseclub ein. Es gibt eine Reihe von Neuerungen.

Dass Kindern und Jugendlichen in der vielen Freizeit, die die Sommerferien bieten, der Lesestoff ausgehen könnte, steht nicht zu befürchten. Schließlich gibt es da den Sommerleseclub, den die Gemeindebücherei Ganderkesee nunmehr im neunten Jahr anbietet. Mehr als 300 junge Leseratten haben in den letzten Jahren jeweils teilgenommen. Sie haben jeweils mindestens drei Bücher gelesen, Fragen zum Lesestoff beantwortet und sich so eine Urkunde verdient.

Am ersten Tag der Ferien geht es los

In diesem Jahr gibt es einige Veränderungen am Konzept des Sommerleseclubs, Büchereileiterin Sigrid Kautzsch stellte die Neuerungen am Donnerstag in der Bücherei am Habbrügger Weg vor. „Wir wollen die Schwelle runtersetzen und jeden motivieren, mitzumachen“, erläuterte Kautzsch. Seit zwei Jahren sei über neue Elemente nachgedacht worden, jetzt zeigt sich der Sommerleseclub vom ersten Ferientag, Donnerstag, 4. Juli, an generalüberholt und mit vielen Ideen, die auch Leseungeübtere zur Beschäftigung mit altersgerechter Lektüre anregen sollen.

Lesevergnügen für jedes Alter

Neu ist zum Beispiel, dass es nur noch einen Leseclub gibt. Im vergangenen Jahr bildeten Erst- bis Drittklässler noch einen eigenen, den Junior-Leseclub. Altersbegrenzungen gibt es jetzt nicht mehr, die Teilnahme ist von der ersten Klasse an nach oben offen. Sogar Oma und Opa dürfen sich jetzt angesprochen fühlen. Denn in diesem Jahr zieht der Gemeinschaftsgedanke in das Konzept ein: Erstmalig können sich mehrere Teilnehmer zu Teams von zwei bis fünf Personen zusammenschließen. Eltern, Geschwister, Freunde oder Nachbarn, sie alle können sich beteiligen. Es ist aber auch weiterhin möglich, sich alleine in das Leseabenteuer zu stürzen.

Der gesamte Bestand der Bücherei steht offen

Einhergehend mit der altersmäßigen Öffnung des Konzepts stehen diesmal nicht nur für bestimmte Altersgruppen ausgewählte Bücher, sondern der gesamte Bestand der Bücherei in Ganderkesee und Bookholzberg zur Verfügung – rund 31 000 Medien sind das laut Sigrid Kautzsch, die Zugriffsmöglichkeiten auf elektronische Medien noch gar nicht eingerechnet. Auch Hörbücher können in diesem Jahr im Sommerleseclub ausgeliehen werden.

In einem gemeinsamen Leselogbuch sammeln die Teilnehmer ihre Nachweise für gelesene Bücher oder gehörte Hörbücher. Für die erfolgreiche Beteiligung müssen mindestens drei Stempel im Leselogbuch gesammelt werden, bei vier Teammitgliedern mindestens deren vier und bei fünf Lesern im Team wenigstens fünf Nachweise.

Kreativität der Teilnehmer ist gefragt

Neben der Lesefreude soll mit dem veränderten Konzept künftig auch die Kreativität verstärkt angeregt werden. Auch dazu dient das Leselogbuch, das jetzt auch Raum bietet etwa für Buchbesprechungen, Teamfotos und coole Teamnamen. In der Bücherei am Habbrügger Weg 2 wird außerdem ein Kreativbereich eingerichtet, mit Schreibecke, Bastelmaterial für das Logbuch, einer Fotobox und einer Wand, an die Buchempfehlungen geheftet werden können. Einen weiteren Anreiz gerade für Jungs verspricht sich Sigrid Kautzsch von dem Workshop, der am 17. Juli von 9 bis 13 Uhr in der Gemeindebücherei angeboten wird: Es wird ein Trailer zu einem Buch gedreht.

Anleihen bei Oscar-Verleihung genommen

Einen oscarreifen Abschluss findet der Sommerleseclub drei Wochen nach Ferienende: Am Mittwoch, 4. September, 17 Uhr, steigt in der Mensa Am Steinacker das Abschlussfest, bei dem diesmal nicht nur die Urkunden für die erfolgreichen Teilnehmer, sondern auch sechs Leseganter in Kategorien wie „originellstes Teamfoto“ oder „bester Leseplatz“ vergeben werden.

Der Sommerleseclub ist kostenfrei. Mitmachen können Inhaber der Büchereicard, die bis zum 18. Lebensjahr ebenfalls kostenlos ist.