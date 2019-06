Ganderkesee/Landkreis Oldenburg. Tausenden Pendlern soll ein Schnellweg das Radeln schmackhaft machen. Gutachter räumen einer Verbindung zwischen Ganderkesee und Delmenhorst Vorrang ein.

Fix von A nach B kommen, klimaschonend und die Fitness stärkend: Dafür gewinnen Schellwege für Radler an Attraktivität. Der Landkreis Oldenburg ist noch ein weißer Fleck auf der Karte der Radschnellwege. Das kann sich laut Susanne Krebser vom Kommunalverbund Bremen-Niedersachsen in näherer Zukunft ändern: Gutachter stufen ihr zufolge im ersten Schritt weiträumigerer Schnellwegverbindungen zwei in den Landkreis ragende Äste von Oldenburg nach Wardenburg sowie von Delmenhorst nach Ganderkesee als geeignet ein.

Tausende Pendler

4100 Ein- und Auspendler täglich zwischen Ganderkesee, Bookholzberg und Delmenhorst, dazu Umsteigemöglichkeiten in Bus und Bahn: Das sind laut Krebsers aktuellem Bericht im Bau-, Straßen- und Brandschutzausschuss des Kreistags Grundlagen für die Empfehlung der Gutachter, das Potenzial und die Machbarkeit eines Radschnellwegs zwischen Ganderkesee und Delmenhorst genauer zu untersuchen. Gleich nach den Sommerferien will sie Experten aus den beiden Rathäusern und dem Kreishaus zu klärenden Gesprächen zusammenholen. Die politischen Gremien sollen sich auch noch in diesem Jahr mit dem Thema befassen.

Hochwertige Wege

Für Radschnellwege gibt es laut Krebser festgelegte Standards. Sie sind drei bis vier Meter breit, und vom Fußweg mit 2,5 Metern Breite deutlich abgesetzt. Sie haben eine glatte Oberfläche aus Beton oder Asphalt. An Kreuzungen haben die Radler, wo immer möglich, Vorfahrt vor anderen Verkehrsteilnehmern. Sie werden im Winter geräumt oder gestreut und sind beleuchtet.

Alternative zum Auto

CDU-Sprecher Günter Westermann plädierte dafür, keine neuen Trassen zu bauen, sondern vorhandene Radwege, zum Beispiel den entlang der alten Bundesstraße 75 zwischen Oldenburg und Delmenhorst zu ertüchtigen. Es werde "unheimlich schwer, neue sechs Meter breite Trassen zu finden", ergänzte der Ausschussvorsitzende Wilfried Siems, ebenfalls CDU. Marion Daniel (FDP) plädierte dagegen dafür, die Schnellwege losgelöst vom Bestehenden zu betrachten: "Seit ich ein E-Bike habe, sehe ich unser Radwegenetz anders." Ähnlich argumentierte Kreszentia Flauger (Linke): "Wenn wir weniger motorisierten Individualverkehr wollen, müssen wir die Alternativen richtig attraktiv machen." Landrat Carsten Harings schlug die Brücke: Die Verwaltung werde im August mit Ganderkesee und Delmenhorst in die Gespräche über die Möglichkeiten einer Machbarkeitsstudie gehen. Und dem Landkreis sei es wichtig, die vorhandenen Radwege sicher zu halten.