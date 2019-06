Heide. Im Ganderkeseer Rathaus reifen in einem Eilverfahren die Pläne für ein Baugebiet südlich des Heuwegs in Heide. Für die Bürgerinitiative Heide-Schönemoor wird das Pferd von hinten aufgezäumt. Sie fordert, für die 4000 Heider mehr Infrastruktur in den Ort zu holen, bevor noch mehr Einwohner angelockt werden.

Eine Art Bürgerpark für aktive Freizeitgestaltung und Erholung – so stellt sich Rita Alrutz die Zukunft eines Hektars Ackerland zwischen den Wohnhäusern an der Straße Heider See und dem Heuweg vor. Vom Plan der Gemeinde Ganderkesee, hier ein weiteres Baugebiet zu schaffen, hält die Heiderin genauso wenig wie ihre Mitstreiter in der Bürgerinitiative Heide-Schönemoor. "Die Gemeinde pflastert die Gemeinde ohne Rücksicht auf die Bürger, auf die Landwirtschaft, auf ökologische Betrachtungen zu", sagt Martin Faqeri und spitzt den Vorwurf besonders auf die Ratsparteien CDU und SPD zu.

Magere Infrastruktur

Die Bürgerinitiative weist besonders darauf hin, dass die 4000 Heider den Alltag mit einer örtlichen Infrastruktur gestalten, die den Namen kaum verdient. Ein Nahversorger, die Wurstdiele, eine Eisdiele, ein paar Dienstleister, in Schönemoor die Kirche und der Kindergarten, sonst nichts. Heider Kinder finden im überfüllten Schulbus nur noch einen Stehplatz und werden kreuz und quer durch die Gemeinde geschaukelt, das hat Sarah Kleesiek als gelegentliche Mitfahrerin selbst erlebt. "Jugendliche nehmen die Einkaufswagen bei Netto als Treffpunkt, weil sie nichts anderes haben", berichtet Rita Alrutz.

Unzulängliche Wege

Eine Ortserkundung mit der Rollstuhl fahrenden Linken-Ratsfrau Susanne Steffgen habe ergeben, dass Bordsteinabsenkungen fehlen. "Die Fußwege sind so schmal, dass das Wenden des Rollstuhls nicht möglich ist", schildert Inga Wilkens die Erfahrung. Mit Blick auf die Absicht, am Heuweg auch sozial geförderten bezahlbaren Wohnraum zu errichten, der auch für Menschen mit Handicap geeignet wäre, weist sie darauf hin, dass der Weg zum Nahversorger eineinhalb Kilometer lang ist, "egal, ob man so rum oder so rum geht".

Tagesausflug ins Rathaus

"Heide hat nicht zufällig die Einstufung als Grundzentrum verloren", ergänzt Wilkens. Als Peter Meyer vor der Übernahme des Fachbereichs Gemeindeentwicklung im Rathaus vor etlichen Jahren von großen Entwicklungschancen des Orts gesprochen habe, habe es noch einen regulären Linienbus gegeben. Heute komme alle zwei Stunden ein kleiner Bürgerbus. "Wer etwas im Rathaus in Ganderkesee zu erledigen hat, steht ohne eigenes Auto vor einem Tagesausflug mit langen Fußwegen, Bus- und Bahnfahrten", fügt Faqeri bei.

Natur wird verdrängt

Die Bürgerinitiative betont, dass sie nicht grundsätzlich gegen neuen Wohnraum ist, schon gar nicht, wenn er bezahlbar ist. Für Heide müsse aber erst einmal geklärt werden, wie die Infrastruktur entwickelt werden kann. Die knapp 10.000 Quadratmeter am Heuweg könnten ein Anfang sein mit Aufenthaltsqualität für Ältere und Spiel und Spaß für Jüngere. Wohnbau an dieser Stelle nehme den Heidern Raum für den Spaziergang ins Grüne nach Feierabend, vertreibe Fasan, Storch, Fledermaus, Reh und Silberreiher. "150 bis 180 Neubürger müssen täglich hin- und zurückkommen. Der Heuweg verträgt solchen Zuwachs an Autoverkehr nicht. Er muss ausgebaut werden. Die alten Eichen rechts und links der Fahrbahn müssen fallen", sagt Wilfried Alrutz voraus.

Beschleunigte Planung

Und das kann schneller passieren als nach bisher gängigem Planungsverfahren. "Paragraph 13b" ist für die Bürgerinitiative ein Schreckenswort. Wilkens weist darauf hin, dass der Gesetzgeber dem Baurecht den Passus für befristete Zeit hinzugefügt habe, eigentlich in der Absicht, die Wohnungsnot in den Städten abzumildern. Er ermögliche mit Beschneiden der Bürgerbeteiligung und des ökologischen Ausgleichs schnelleres Planen und Bauen. Tatsächlich werde der Paragraph vor allem im ländlichen Raum ausgenutzt – mit entsprechendem Flächenverbrauch. "Wir können froh sein, dass die Gemeinde im letzten Jahr eine Bürgerversammlung angeboten hat. Gemusst hätte sie das nicht", so Wilkens. Nachfragen über den aktuellen Planungsstand würden allerdings nicht beantwortet. "Bürgernähe sieht anders aus", stellt Faqeri fest.