Wildeshausen. Eine Mitarbeiterin eines Hotels an der Bahnhofstraße in Wildeshausen hat am Mittwoch zwei Männer erwischt, die zuvor Bettdecken aus dem Hotel gestohlen und es sich anschließend draußen gemütlich gemacht hatten.

Die 48-jährige Hotel-Mitarbeiterin hatte nach Angaben der Polizei gegen 5.45 Uhr eine schlafende männliche Person im Wartehäuschen am Bahnhof gemeldet. Bei genauerer Betrachtung hatte sie festgestellt, dass sich der Mann in eine Bettdecke ihres Hotels eingewickelt hatte. Darüber hinaus bemerkte sie draußen vor einem der Hotelzimmer noch einen weiteren Mann – ebenfalls schlafend und in eine Hotelbettdecke gehüllt.



Auch Fernseher entwendet

Als sie die Zimmer ihres Hauses überprüfte, stellte die 48-Jährige laut Polizei fest, dass ein Fenster gewaltsam aufgebrochen und Bettdecken entwendet wurden. Außerdem wurde ein Fernseher mitgenommen,, der neben dem selig schlafenden Mann im Wartehäuschen gefunden wurde.

Zuerst festgenommen, dann freigelassen

Bei den Männern handelt es sich der Polizei zufolge um einen 42-Jährigen aus Bremen und einen 35-Jährigen aus Syke. Beide wurden vorläufig festgenommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls wurde eingeleitet. Da beide einen festen Wohnsitz vorweisen konnten, wurden sie anschließend wieder freigelassen.

Beim Rewe-Markt gestohlen

Die beiden Männer waren für die Polizei keine Unbekannten, denn bereits am Vortag, gegen 21.50 Uhr, stahlen sie beim Rewe-Markt in Wildeshausen mehrere Flaschen Whiskey. Darüber hinaus entdeckten die Beamten in einer Plastiktüte des 35-Jährigen eine Vielzahl an Tabakwaren. Die Polizei vermutet, dass auch diese geklaut wurden. Die Ermittlungen laufen.

Außerdem Heroin gefunden

Außerdem fand die Polizei in der Socke des Sykers eine Konsumeinheit Heroin. Auf den Mann kommt nun zusätzlich noch ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.