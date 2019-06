Hude. Nach der Auflösung des Vereins Impuls tut sich in der Gemeinde Hude wieder etwas im Bereich Kultur.

Huder Kulturinteressierte sind auf dem besten Weg, die große Lücke, die der Verein Impuls aufgrund seiner Auflösung im März 2017 in puncto Kulturarbeit gerissen hatte, wieder zu schließen. Im September sollen die Ideen des neuen Kulturteams in den politischen Gremien vorgestellt werden, um möglichst ab 1. Januar 2020 richtig loslegen zu können. Das hat Roland Arndt, Mitglied des Kulturteams und zugleich Wirtschaftsförderer der Gemeinde Hude, mitgeteilt.

Loser Zusammenschluss

Im Frühjahr des vergangenen Jahres hatten sich mehrere Personen, die Lust auf Kultur haben, lose zusammengeschlossen. Dazu zählten zunächst Bürgermeister Holger Lebedinzew, Roland Arndt, Uta Rose und Sabine Hermann, bevor sich fünf weitere Personen hinzugesellten: Galerist Frank L. Giesen, Wolfgang Schaller, früherer Vorsitzender der Freunde des Huder Klosters, Heidi Weers, die schon literarische Abende in Hude auf die Beine gestellt hatte, sowie Karin Rhode (Grüne) und Jutta Schröder (SPD). Die Idee des Kulturteams, so Arndt: "Lasst uns was machen, was wir noch nie in Hude gemacht haben."

Neue Organisationsform gesucht

Für das neue Aufleben des kulturellen Lebens in der Gemeinde müsse allerdings noch eine organisatorische Form gefunden werden – durch einen eigenen Verein oder durch Einbindung in die Touristik-Palette. Das sei durch Martina Weissensee, Geschäftsführerin der Touristik-Palette, sowie dem gesamten Vorstand der Palette mit Monika Kallisch an der Spitze bereits durchaus positiv gesehen worden, so Arndt, der darauf hinweist, dass für den Kulturbereich auch jemand fest eingestellt werden müsse, um die zahlreichen Aufgaben zu übernehmen.

Workshop und Konzert

Erste Veranstaltungen hat das Kulturteam bereits organisiert – allerdings noch mit der Gemeinde als Veranstalter. So soll die Kölner Künstlerin Christina Lux in Hude ein Konzert geben und einen Workshop für Songschreiber anbieten.

Zuerst in der Klostermühle

Das Konzert findet am Freitag, 16. August, ab 20 Uhr in der Klostermühle statt. "Ihre Musik ist leuchtender Songwriter-Jazz, mit unerwarteten Akkordwechseln, viel Raum für Atmosphäre, runden Melodien und tollen Texten, die sich weit entfernt von Klischees bewegen", heißt es in einer Ankündigung. Karten für das Konzert gibt es im Huder Rathaus für 15 Euro im Vorverkauf. Abends kostet der Eintritt 18 Euro.

Später in der Oberschule

Der Workshop findet am Tag darauf von 10.30 bis 17.30 Uhr in der Peter-Ustinov-Schule statt. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.christina.lux.de/songwritingworkshops.

