Groß Köhren. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung hat die Polizei am Donnerstagvormittag in Groß Köhren (Samtgemeinde Harpstedt) eine Drogenplantage aufgespürt.

Auf Grundlage des heißen Tipps wurde von der Staatsanwaltschaft Oldenburg ein Durchsuchungsbeschluss beantragt. Am Donnerstagvormittag durchsuchte die Polizei daraufhin das betreffende Grundstück und fand den Hinweis bestätigt. In einer Halle konnte eine professionell betriebene Indoorplantage mit einer Vielzahl von Cannabispflanzen festgestellt werden.

Starke Polizeipräsenz

Durch die freiwillige Feuerwehr Harpstedt konnte kein erhöhter CO2-Wert in der Halle festgestellt werden, sodass auch die weiteren Ermittlungen in der Halle aufgenommen werden konnten. Aufgrund des noch andauernden Verfahrens macht die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben. Durch die noch andauernden polizeilichen Ermittlungen wird es auch in den kommenden Tagen zu einer erhöhten Polizeipräsenz rund um das betreffende Objekt kommen.