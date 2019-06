Hude. Auf der Nordenholzer Straße in Hude gilt Tempo 100. Einige Politiker und Anwohner sind der Meinung, dass das unbedingt geändert werden muss.

Mit der Situation an der Nordenholzer Straße unglücklich ist Tony van Tol von der Baumschule Tönjes, die direkt an der Straße liegt. Er mag die Allee, findet sie aber schwer einsehbar, wenn er seinen Hof verlassen will. "Die Motorhaube ist dann schon auf der Straße." Lebensgefährlich sei das.



Denn auf der Allee fahren ihm zufolge große Landmaschinen wie Mähdrescher, Maishäcksler und Ladewagen fast rund um die Uhr. Für beidseitigen Verkehr sei die Straße dann zu schmal. "Auto müssen dann zwischen die Bäume fahren und anhalten."

Der Platzmangel ist laut den Anwohnern jedoch nicht das einzige Problem. "Gerade die Motorradfahrer fahren hier viel zu schnell", findet Heiko Aschenbeck vom Ortsverein Nordenholz. Zwar hat ihm zufolge eine Probemessung einst ergeben, dass nur wenige Fahrzeuge die maximal zulässigen 100 Kilometer pro Stunde überschreiten. Aber selbst, wenn nur einige wenige über die Allee rasen, sei das schon gefährlich, findet Aschenbeck.



Wunsch nach Prävention

"Gott sei Dank ist hier noch kein schwerer Unfall passiert", sagt Rolf Schote, Vorsitzender des Ortsvereins. Aber müsse denn immer erst etwas passieren, fragt er sich, bevor etwas geändert werde? Deshalb fordern Mitglieder von FDP, Freien Wählern und Ortsverein eine Beschränkung auf Tempo 70 auf der gesamten Nordenholzer Straße, als sie die Allee am Mittwoch, 26. Juni, besichtigen.

Einig sind sich alle, dass die Allee bleiben soll. Sie ist laut Aschenbeck eine der letzten an einer Kreisstraße im Landkreis Oldenburg.

Die Nordholzer Straße ist jedoch nicht nur geprägt Bäumen, sondern auch von einigen scharfen Kurven. Die Asphaltdecke ist nicht in bestem Zustand und auch die schmalen, meist unbefestigten Seitenstreifen wirken beansprucht. Einen separaten Fahrradweg gibt es allerdings. Fahrzeuge, die mehr als 7,5 Tonnen wiegen, dürfen die Straße eigentlich nur in eine Richtung befahren, um Begegnungen zu verhindern. Es habe sich allerdings herumgesprochen, dass nicht kontrolliert werde, sagt Aschenbeck. Deshalb würde sich nicht an das Verbot gehalten.

In Vergangenheit gescheitert

In der Vergangenheit gab es Aschenbeck zufolge schon mehrere erfolglose Versuche, ein Tempolimit einzuführen. Die Gruppe aus FDP und Freien Wählern will in der nächsten Woche erneut einen Antrag im Kreistag einreichen. Zum Erfolg verhelfen sollen neue Argumente: etwa, dass mittlerweile mehr schnelle Motorradfahrer die Straße nutzen würden und dass die landwirtschaftlichen Maschinen deutlich größer geworden seien.

Laut der Vorsitzenden der FDP-Kreistagsfraktion, Marion Daniel, heißt es bei der Verwaltung, dass man gar nicht so schnell auf der Nordenholzer Straße fahren könne und deswegen keine Begrenzung notwendig sei. Die Politikerin wundert sich aber stattdessen: "Dass man hier überhaupt so schnell fahren darf, obwohl man es eigentlich gar nicht kann."