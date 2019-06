1.Wild Rock Open Air im Juli in Wildeshausen CC-Editor öffnen

Das Orgateam des 1. „Wild Rock Open Air“: (v. l.) Jacqueline Asmussen, Angelika Stelter, Julien Hagelmoser, Jessica Bahrs und Bernd Spille. Foto: Bahrs

Wildeshausen/Ganderkesee. Am Samstag, 13. Juli, wird in Wildeshausen an der Hunte gerockt.