Ganderkesee. Über drei Hektar erstreckt sich in Ganderkesee eine neue Blühfläche für Bienen und Insekten. Das Projekt "Bienenglück!" sieht auch einen Lehrpfad vor.

Das kleine Paradies für alles, was summt und brummt, nimmt am Donnermoor immer mehr Gestalt an: Dort erblüht auf etwa drei Hektar Fläche zwischen den Bürsteler Fuhren und der Dumbäke eine bunte Pflanzenvielfalt, die den bedrohten Insekten dringend benötigten Lebensraum schenken soll. Dank der Unterstützer und Sponsoren, die Patenschaften für einzelne Parzellen übernommen haben, verwandelt sich das Grundstück buchstäblich in eine blühende Landschaft. „Bienenglück!“ hatten die Initiatoren, Landwirt Onno Osterloh, Landschaftsökologe Dr. Klaus Handke und Imker Franz Winzinger, das auf wenigstens fünf Jahre angelegte Naturschutz-Projekt getauft.

Nisthilfen für Insekten

Noch wird auf dem Gelände gewerkelt, Wege werden angelegt und Schilder angebracht. Denn das Projekt sieht mehr als „nur“ eine große Blühfläche vor. In einem Bereich sind Steine, Sand und Totholz herbeigeschafft worden, um so Nistplätze für Insekten zu schaffen. Außerdem soll das Areal für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Entstehen soll ein Lehrpfad, auf dem insbesondere die Kinder auf spielerische Weise die Natur erfahren können. Dabei kommt die jeweilige Expertise der drei Projektbetreuer zum Tragen. „Die Kinder können zum Beispiel lernen, wie viel Honig ein Bienenvolk produziert und wie viele Bienen ein Volk bilden“, sagt Osterloh. Mithilfe der noch anzubringenden Beschilderung erfahren die Besucher auf dem Lehrpfad nicht zuletzt, welche Pflanzen auf der jeweiligen Parzelle anzutreffen sind.

Sechs verschiedene Saatmischungen

40 Quadratmeter groß sind die mehr als 50 Einzelparzellen laut Onno Osterloh, auf denen in einer aufwendigen Aktion eine jeweils andere Pflanzensorte ausgesät wurde. Die Sorten sollen sich einzeln entwickeln können und vorgestellt werden. Darüber hinaus gibt es aber auch Bereiche, in denen sechs verschiedene Saatmischungen ausgebracht wurden.

Seltene Blühsorten im Fokus

Osterloh, Handke und Winzinger haben sich mit ihrem „Bienenglück!“-Projekt zum Ziel gesetzt, auch die seltenen Sorten zu zeigen, die es in den Blühmischungen schwer haben, sich durchzusetzen. Mit insgesamt 56 unterschiedlichen Sorten ist die Blühfläche im Frühjahr besät worden. Weil die Witterung anfangs kalt und trocken war, habe sich manche Pflanzensorte nur zaghaft und langsam entwickelt, berichtet Osterloh. Und einige seien erst gar nicht aus der Erde gekommen.

„Bei nicht optimalen Bedingungen reicht dann die Keimkraft nicht aus“, erläutert der Landwirt aus Immer. Das habe sich etwa bei Kleesorten wie dem persischen Klee gezeigt. Zu den „Gewinner“-Sorten zählte hingegen die Phacelia, umgangssprachlich auch Bienenweide genannt. In der weiteren Entwicklung des Projekts werde sich da noch der eine oder andere Lerneffekt einstellen, ist sich Osterloh sicher.

Weitere Paten sind willkommen

Für zwei Hektar sind bereits Patenschaften vergeben worden, bei einem weiteren Hektar übernehmen Osterloh und seine Mitstreiter die Finanzierung selbst. Und es steht noch mehr Fläche zur Verfügung. Wer Interesse an einer Patenschaft hat, kann unter Telefon (0 42 22) 40 006 00 oder per Mail an bienenglueck@hof-osterloh.de Kontakt aufnehmen.