Ganderkesee. Bis 22 Uhr können Flaneure am Donnerstag, 18. Juli, durch die Geschäfte in der Ganderkeseer Ortsmitte ziehen. Der "Sommerabend" lockt zudem mit Livemusik.

„Das Wetterrisiko ist bei jeder unserer Veranstaltungen vorhanden“ – Ganter-Markt-Vorsitzender Timo Vetter weiß um die meteorologischen Unwägbarkeiten von Freiluftveranstaltungen. Das gilt auch für den „Sommerabend“, die lange Einkaufsnacht mit Livemusik im Ganderkeseer Ortskern, die sich teilweise unter freiem Himmel abspielt und vor zwei Jahren buchstäblich ins Wasser gefallen ist.

Öfters bereits hat das Wetter nicht so richtig mitgespielt am „Sommerabend“, was dem Optimismus für den nächsten Termin am Donnerstag, 18. Juli, jedoch keinen Abbruch tut. Timo Vetter geht – augenzwinkernd – auf Nummer sicher: „Das gute Wetter ist bestellt.“

Planung läuft auf Hochtouren

Auch sonst laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren für die Mischung aus entspanntem Einkaufsbummel, Klönschnack, Gaumenfreuden und musikalischer Unterhaltung. Los geht es am 18. Juli um 18 Uhr, die Geschäfte haben an diesem Tag in der Ganderkeseer Ortsmitte bis 22 Uhr geöffnet. Noch sind nicht alle Details zu Ende geplant, an welcher Stelle welcher Musik-Act zu sehen sein wird, soll noch bekannt gegeben werden.

So viel mag Timo Vetter aber schon verraten: Auf der Grundlage der bisherigen Rückmeldungen werde es diesmal wieder eine größere Beteiligung bei Geschäften und Gastronomen als im Vorjahr geben. Denn 2018 hatte der „Sommerabend“ noch darunter gelitten, dass mancher Akteur im Ortskern aus Frust nach dem massiven Regen des Vorjahres nicht an Bord war.

Rathausstraße am "Sommerabend" nur für die Fußgänger

Was den Besucherzuspruch anbetrifft, habe sich der „Sommerabend“ 2018 dann aber als „super Veranstaltung“ entpuppt, sagt Vetter. So rechnen die Veranstalter diesmal wieder mit einer „deutlich höheren“ Beteiligung“ seitens der Lokale und Einzelhändler. Geplant ist, die Rathausstraße zugunsten des flanierenden Publikums für den motorisierten Verkehr zu sperren. Auch in diesem Jahr bietet der lange Einkaufsabend laut Vetter wieder die Möglichkeit, attraktive Preise zu ergattern. Statt einer Tombola soll es diesmal eine Stempel-Aktion geben. Wer in den einzelnen Geschäften die geforderten Stempel sammelt, wahrt seine Gewinnchance.