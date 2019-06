Ganderkesee. Wohl jeder hat es zu Hause, ein Produkt aus dem Hause Cetex-Rheinfaser. Aber kaum einer weiß es.

Die Steppdecke aus dem Sonderangebot von Aldi, das Kissen von Ikea, Wattepads zum Abschminken, Wischtücher – alles Waren, die aus Cetex-Fasern hergestellt werden. In der Vitrine eines Besprechungsraums sind Produkte ausgestellt, die aus den Kunststofffasern des Ganderkeseer Betriebes gefertigt sind. Es sind sehr viele Produkte. Cetex-Rheinfaser ist einer der europäischen Marktführer im Handel mit Viskose- und Polyesterfasern. Im März sind die Geschäftsführer Malte Smolna und Carsten Müller mit dem Unternehmerpreis der Gemeinde Ganderkesee ausgezeichnet worden.

Umsatz von rund 40 Millionen Euro im Jahr

Das Unternehmen, eine Tochter der Bremer Otto Stadtlander GmbH, erzielt einen Umsatz von rund 40 Millionen Euro im Jahr. „Hauptabnehmer unseres Produkts sind Unternehmen in ganz Deutschland“, sagt Malte Smolna. Auch in weitere EU-Länder exportiert Cetex-Rheinfaser, ebenso nach Südostasien. 35 000 Tonnen der Fasern kommen pro Jahr bei dem Betrieb an der Handelsstraße an, das entspricht rund 1400 Lastwagenladungen. Die riesigen Ballen werden eingelagert und später an die Kunden ausgeliefert. „Wir bearbeiten oder veredeln den Rohstoff hier nicht, wir sind ein reines Handelsunternehmen“, betont der Geschäftsführer. 15 Mitarbeiter hat der Betrieb.

Die Fasern, die einmal zu Kissenfüllungen und Kosmetikartikeln werden, bestehen aus Plastik, und sie haben ein Vorleben: „Unsere Ware entsteht aus recycelten PET-Flaschen“, erklärt Geschäftsführer Smolka. Die Flaschen werden granuliert, geschmolzen und zu Fasern verarbeitet. „Unsere Produkte sind mit dem Blauen Engel und dem EU-Ecolabel ausgezeichnet, weil sie nachhaltig und umweltfreundlich sind“, betonen Smolna und sein Kollege Carsten Müller.

Fasern aus Korea, Indonesien oder China

Die Fasern beziehen die Ganderkeseer aus Korea, Indonesien oder China, einen kleineren Teil auch aus Werken in Österreich und Rumänien. Nicht nur im Haushalt findet man Produkte aus dem Hause Cetex-Rheinfaser, sondern vor allem auch im Auto. „Aus den Fasern werden Vliesstoffe produziert, die Motor- und Fahrgeräusche dämmen“, sagt Carsten Müller. Besonders im Motorraum kommt das Vlies zum Einsatz, aber auch in den Türen und Dächern von Fahrzeugen. Bei sogenannten technischen Textilien spielen die Fasern ebenfalls eine Rolle: Sie finden beispielsweise im Straßenbau Verwendung, wenn unter der Asphaltdecke ein Vlies Kraftentwicklungen oder Untergrundverschiebungen abfedert und ausgleicht.

Das Unternehmen Cetex wurde im Jahr 1965 in Bremen gegründet, 2002 wurde es dann mit der Rheinischen Faser aus Karlsruhe zusammengelegt. Dass das Unternehmen in Ganderkesee beheimatet ist, hatte finanzielle Gründe: „Das Bauland war in Ganderkesee einfach günstiger als in Bremen“, so Malte Smolna. 2014 bekannte sich die Firma dann erneut zum Standort, baute ein neues Verwaltungsgebäude und sanierte das Lager. „Die Bedingungen in Ganderkesee sind gut“, finden die beiden Geschäftsführer. Vor allem die gute Autobahnanbindung spreche für den Standort, ebenso der Jade-Weser-Port. Die beiden Geschäftsführer halten dem Unternehmen bereits sehr lang die Treue: Carsten Müller ist seit 20 Jahren bei Cetex-Rheinfaser, bei Malte Smolna sind es bereits 33 Jahre: „Ich habe hier gelernt und will auch nicht mehr weg, denn unser Betriebsklima ist einfach spitze!“