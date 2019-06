Hude. Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer am Dienstag, 25. Juni 2019, bei einem Verkehrsunfall in Hude.

Ein 22-jähriger Mann aus der Gemeinde Hude befuhr nach Polizeiangaben gegen 12.45 Uhr mit seinem VW die Bremer Straße in Richtung Oldenburg. An der Einmündung zum Grenzweg wollte er nach links abbiegen und musste aufgrund von Gegenverkehr zunächst halten. Das erkannte der folgende Fahrer eines Motorrades, ein 79-Jähriger aus Oldenburg, zu spät und fuhr auf das Heck vom Auto auf. Der Motorradfahrer wurde über das Fahrzeugdach geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn. Dort blieb er schwer verletzt liegen. Der Beifahrer im VW, ein 23-Jähriger aus der Gemeinde Hude, erlitt leichte Verletzungen. Zur Behandlung waren ein Notarzteinsatzfahrzeug und zwei Rettungswagen an der Unfallstelle eingesetzt. Beide Männer wurden in Krankenhäuser gefahren.

15.000 Euro Schaden

Der entstandene Schaden am VW und dem Motorrad wurde auf ungefähr 15.000 Euro beziffert. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen wurde die Bremer Straße gesperrt. Ab 13:30 Uhr konnte der Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.