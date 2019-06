Ganderkesee/Landkreis Oldenburg . Der Ganderkeseer Jürgen Lüdtke, der auch Vorsitzender des Seniorenbeirats in der Gemeinde Ganderkesee ist, übernimmt ab sofort zusätzlich die Leitung der Seniorenvertretung im Landkreis Oldenburg.

Am Montag haben die Delegierten der Seniorenvertretungen von den kreisangehörigen Mitgliedskommunen den 71-Jährigen auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zum neuen Vorsitzenden gewählt. Seine Stellvertreterin ist nun Anne Grafe-Weibrecht aus Wildeshausen, Peter Lipinski aus Wardenburg wählten die Mitglieder zum Protokollführer. Auf Nachfrage unserer Zeitung betonte Lüdtke, auch weiterhin Vorsitzender des Ganderkeseer Seniorenbeirats bleiben zu wollen.

Den neuen Kurs der Seniorenvertretung will der Vorstand Lüdtke zufolge auf der ersten Sitzung des neu zusammenstellten Führungsgremiums am 4. Juli erarbeiten. Danach sollen die Ideen bei der darauffolgenden Mitgliederversammlung vorgestellt werden. Lüdtke deutete an, dass auch ein Strategiepapier zur Darstellung nach innen und außen hin erstellt werden soll.

Das sind die Top-Themen der Seniorenvertretung

Nach Auskunft des neuen Vorsitzenden gehören zu den Top-Themen der Kreis-Seniorenvertretung die Bekämpfung des Pflegenotstands sowie der Einsatz für bezahlbare und barrierefreie Wohnungen für Ältere.

Die außerplanmäßige Wahl des Vorstands war notwendig geworden, weil der bisherige Vorsitzende Heinz Priesmeyer aus Hatterwüsting überraschend im Streit um einen Seniorenratgeber zurückgetreten war. Die Publikation hatte der Bremer Unternehmer Ronald Famulla herausgeben wollen. Eine ähnliche Broschüre unter dem Titel „In alter Frische“ war bereits in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat der Stadt Delmenhorst veröffentlicht worden. Die Arbeitsgemeinschaft für Öffentlichkeitsarbeit der Seniorenvertretung hatte jedoch Einwände gegen ein solches Druckerzeugnis erhoben.

Ansprechpartner für Ältere

Als Ansprechpartner des Kreisgremiums für die Belange älterer Bürgerinnen und Bürger ist der Vorsitzende Jürgen Lüdtke unter der Nummer (0 42 21) 92 42 904 oder per E-Mail zu erreichen. Anfragen, Anregungen oder Wünsche werden auch von der Geschäftsstelle der Seniorenvertretung beim Landkreis Oldenburg beantwortet. Die Beauftragte für Fragen des Alters, Dr. Ina-Maja Lemke-Eger, sitzt im Kreishaus in Wildeshausen an der Delmenhorster Straße 6. Sie ist unter (0 44 31) 85 652 sowie per E-Mail erreichbar.